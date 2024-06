Kiên Giang hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự 1,4 - 1,8 triệu đồng mỗi tháng

TPO - HĐND tỉnh Kiên Giang vừa thông qua mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với 3 mức từ 1,4 - 1,8 triệu đồng/tháng theo vị trí đảm nhận.

Sáng 24/6, HĐND tỉnh Kiên Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Kiên Giang đã trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết về tiêu chí lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Sau khi lấy ý kiến các đại biểu, HĐND thông qua nghị quyết này.

Theo đó, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bao gồm lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã chuyên trách đang sử dụng và đội trưởng, đội phó dân phòng; hoặc được tuyển chọn theo quy định tại Điều 13 Luật lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Mỗi ấp, khu phố thuộc xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Tại các ấp thuộc xã, mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí 4 thành viên, gồm: Tổ trưởng, Tổ phó và các Tổ viên. Đối với các ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên, cứ thêm 1/2 số hộ theo mức quy định (mức quy định 350 hộ) thì được tăng thêm 1 thành viên; các ấp thuộc xã biên giới hải đảo được tăng thêm 1 thành viên; các ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được tăng thêm 1 thành viên, nhưng tổng số không quá 7 thành viên.

Tại các khu phố thuộc phường và thị trấn: Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí 7 thành viên, gồm: Tổ trưởng, Tổ phó và các tổ viên. Đối với các khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, cứ tăng thêm 1/3 số hộ theo mức quy định (mức quy định 500 hộ) được tăng thêm 1 thành viên; các khu phố thuộc phường, thị trấn biên giới, hải đảo được tăng thêm 1 thành viên; các khu phố thuộc phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được tăng thêm 1 thành viên, nhưng không quá 10 thành viên.

Về mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với Tổ trưởng là 1,8 triệu đồng/người/tháng; tổ phó 1,6 triệu đồng/người/tháng; tổ viên 1,4 triệu đồng/người/tháng.

Về mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng bằng 14% mức thu nhập theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn; hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 2/3 mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất trong hộ gia đình…

Ông Mai Văn Huỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cho biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét và thống nhất biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2024; đồng thời góp phần tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

“Tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa thông qua, đặc biệt là Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; phù hợp quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024", ông Huỳnh yêu cầu.

Điều chỉnh chủ trương dự án trên 1.000 tỷ ở Kiên Giang Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang thông qua tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương. Theo đó, dự án trên được HĐND tỉnh Kiên Giang quyết định chủ trương tại Nghị quyết 495 năm 2020 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 38 năm 2021, với tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 2021 – 2024. Công trình được triển khai thi công ngày 8/2/2023. Tuy nhiên, trong quá trình thi công phát sinh một số vướng mắc, khó khăn như: Giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp khan hiếm… Hiện nay, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để bù vào tiến độ chậm, khối lượng hoàn thành đạt khoảng 30%. Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện dự án và hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025. Việc điều chỉnh thời gian không làm tăng tổng mức đầu tư dự án.