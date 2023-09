Kiểm tra toàn bộ giấy phép quán karaoke lớn nhất 'thủ phủ sầu riêng' Đắk Lắk

TPO - Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã thông tin ban đầu về vụ cháy quán karaoke. Lãnh đạo huyện này cũng chỉ đạo công an vào cuộc, điều tra toàn bộ từ khâu cấp phép đến khâu kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của quán.

Tối 20/9, UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã có báo cáo nhanh liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán Karaoke - Bida Lâm Hiền 2 (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc).

Theo đó, vào lúc 11h cùng ngày, Công an huyện Krông Pắc nhận được tin báo về vụ cháy tại quán karaoke nói trên do ông T.V.H (thôn 3, xã Cư Ni, huyện Ea Kar) làm chủ.

Cơ sở này có diện tích xây dựng 540m2; thiết kế 2 tầng kiểu nhà lắp ghép: Tầng 1 gồm 10 phòng karaoke, tầng 2 bố trí 20 bàn bida; đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự từ ngày 10/3/2023; thuộc thẩm quyền quản lý về an toàn PCCC của Phòng PC07 Công an tỉnh. Đây là quán karaoke được coi là lớn nhất ở huyện Krông Pắk-nơi được mệnh danh là "thủ phủ sầu riêng" của Đắk Lắk.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo trao đổi thông tin vụ việc với Phòng PC07 Công an tỉnh, đồng thời triển khai lực lượng xuống hiện trường để phối hợp dập tắt đám cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; báo cáo tình hình với UBND huyện.

Lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp với lực lượng PCCC, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phương tiện chuyên dụng dập tắt đám cháy.

Đến 11h30 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, thời điểm xảy ra cháy tại quán có 7 nhân viên và 20 khách chơi bida đã thoát ra ngoài an toàn, không có thiệt hại về người. Hiện tại các lực lượng vẫn đang phối hợp điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Ông Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc cho biết thêm, ngay khi dập tắt đám cháy, ông đã giao cho Công an huyện tổ chức điều tra từ khâu cấp phép đến khâu kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với quán Karaoke – Bida Lâm Hiền 2.

