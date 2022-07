Khu TÐC sân bay Long Thành: Những công trình... “bất động”

TP - Khu dân cư (KDC) Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai) được xây dựng nhằm bố trí tái định cư cho hơn 5.000 hộ dân bị thu hồi đất tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với thiết kế hiện đại, đầy đủ hệ thống trường học, trạm y tế, chợ, nhà văn hóa… bị bỏ hoang sau thời gian dài ngưng thi công.

Năm 2020, khi KDC Lộc An - Bình Sơn vừa cơ bản hình thành, các công trình phục vụ dân sinh gồm các trường học, chợ, nhà văn hóa, trạm y tế, trụ sở UBND xã... nhanh chóng được xây dựng sớm nhằm kịp thời phục vụ người dân bị thu hồi đất tại dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành di dời về khu tái định cư sinh sống. Tuy nhiên, đến nay, khi cả nghìn hộ dân đã về KDC Lộc An- Bình Sơn ổn định cuộc sống mới thì nhiều công trình vẫn còn ngổn ngang, chưa rõ ngày về đích, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cư dân nơi đây.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều công trình đang xây dựng dở dang, trơ ra các mảng tường nham nhở. Những cột thép, hố móng chưa đổ bê tông, phần kết cấu sắt thép đã hoen rỉ. Mặt bằng công trường cỏ mọc đầy. Nhiều kiện gạch chỏng chơ bên đường. Người dân bức xúc cho biết, hầu hết các công trình xây dựng bị bỏ hoang từ nhiều tháng qua. Chỉ có công trình Trường mầm non số 1 đang có vài công nhân làm việc cầm chừng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, đại diện đơn vị thi công giải thích: “Công trình không thực hiện kịp tiến độ là do niên độ đã hết, việc vay vốn và sử dụng vốn rất khó khăn nên công trình đang tạm chậm lại chờ có vốn thì mới hoàn thiện, bàn giao cho chủ đầu tư”. Theo ông Cường, công trình đã đạt khoảng 70% khối lượng. Tuy nhiên, do giá vật tư tăng từ 20 đến 40% so với thời điểm trúng thầu và do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm 2021 nên nhà thầu buộc phải điều chỉnh thời gian thi công.

Nhiều nhà thầu “không tích cực”

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án (BQL DA) đầu tư xây dựng Đồng Nai cho biết, BQL DA được UBND tỉnh Đồng Nai giao làm chủ đầu tư 11 công trình hạ tầng xã hội tại KDC Lộc An-Bình Sơn gồm: 4 trường mần non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở, 1 trung tâm văn hóa, 1 chợ và 1 trụ sở UBND xã với tổng vốn đầu tư hơn 227 tỷ đồng. Đến thời điểm này, các nhà thầu đã hoàn thành xây dựng 2 công trình là trụ sở UBND xã và Trường mầm non số 3. 9 công trình còn lại đang thi công dở dang.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, sắp tới BQL DA đầu tư xây dựng Ðồng Nai sẽ thực hiện các biện pháp thu hồi tiền tạm ứng, phạt trễ khối lượng đối với các nhà thầu không tích cực thi công.

Theo ông Tuấn, từ sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, nhiều nhà thầu chậm tổ chức thi công trở lại khiến các gói thầu không bảo đảm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân các gói thầu thi công dở dang, trong đó một số đã ngưng hẳn là do niên độ dự án đã hết và chưa được gia hạn nên các gói thầu không hoàn thành năm 2021 chưa được bố trí vốn. “Các nhà thầu cũng gặp khó khăn do thời gian ngưng thi công bởi dịch COVID-19 và biến động giá nguyên vật liệu xây dựng, xăng dầu tăng cao. Ngoài ra, đơn vị chưa có cơ sở ký phụ lục điều chỉnh tiến độ hợp đồng để tạm ứng, thanh toán giải ngân khối lượng hoàn thành trong năm 2022 cho các nhà thầu”, ông Tuấn cho hay.

Lãnh đạo BQL DA cũng thừa nhận, có một số nhà thầu “không tích cực” thực hiện đúng hợp đồng. Chủ đầu tư đã nhiều lần làm việc, đề nghị các nhà thầu khởi động lại và đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Để phục vụ nhu cầu của học sinh tại khu tái định cư, Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp cho biết, huyện đã xây dựng các phương án chuẩn bị các trường học ở lân cận khu dân cư Lộc An - Bình Sơn, gồm các trường của xã Lộc An, xã Bình Sơn, đáp ứng đủ trường lớp cho các em đi học trong năm học mới.