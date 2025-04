'Không để khoảng trống quản lý trật tự xây dựng, đất đai trong thời điểm sáp nhập'

Chiều 3/4, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2025 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, bàn về việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và tăng cường quản lý đất đai.

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai là vấn đề nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương cũng như thành phố; cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ông Phong nhấn mạnh không để có “khoảng trống” công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai trong thời điểm từ nay đến khi hoàn thành hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính.

“Kết quả của công việc này chính là thước đo năng lực lãnh đạo của các đơn vị, và là căn cứ để bố trí, sắp xếp cán bộ”, ông Phong nói, đề nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cho rằng "đây là danh dự cá nhân, địa phương và lớn hơn là danh dự của thành phố".

Ông Phong cũng đề nghị các cơ quan khối nội chính cần lưu ý vào thời điểm này cần làm sao hạn chế mức thấp nhất vi phạm. Không để công sức, uy tín của thành phố bị ảnh hưởng vì lợi ích cá nhân trong thời điểm này.

“Như vụ ở Hoàng Mai vừa qua là vô cùng đáng tiếc. Bài học này không phải riêng cho Hoàng Mai”, ông Phong bày tỏ.

Trước đó, phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, công tác quản lý trật tự xây dựng ở quận luôn phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách.

Theo ông Tâm, mặc dù đã chỉ đạo quyết liệt nhưng tháng 3 vừa qua, trên địa bàn phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) vẫn xảy ra vụ việc 6 cán bộ bị bắt tạm giam liên quan vi phạm công tác quản lý trật tự xây dựng.

“Nguyên nhân chủ yếu là do cán bộ, công chức thiếu rèn luyện, tu dưỡng để vi phạm. Chúng tôi xác định vụ việc trên là bài học đau xót trong quản lý cán bộ nhưng cũng là lời cảnh tỉnh, răn đe với các đơn vị, nhất là trong giai đoạn đang sắp xếp đơn vị hành chính”, ông Tâm chia sẻ.

Trước đó, hồi giữa tháng 3, Công an thành phố Hà Nội đã quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Nguyễn Vũ Diêm, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Bùi Thanh Nhã, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai và 3 thuộc cấp ở đội, cùng về tội nhận hối lộ.

Theo cơ quan công an, các bị can đã buông lỏng quản lý, lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu, tạo cơ chế xin - cho, nhận tiền, gây phiền hà cho những người có nhu cầu thi công xây dựng trên địa bàn. Từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm cán bộ này đã bàn bạc và nhiều lần nhận tổng số tiền 920 triệu đồng của bà C. (43 tuổi, trú phường Hoàng Liệt) và nhiều cá nhân khác để bỏ qua kiểm tra trật tự xây dựng các công trình.