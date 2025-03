Hà Nội: Không để lợi dụng thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính xảy ra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

TPO - Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội yêu cầu không để tình trạng lợi dụng thời điểm triển khai các kết luận của Trung ương về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, quản lý đô thị, trật tự xây dựng.

Ngày 26/3, Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 11 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, đầu tư công, quản lý đô thị, trật tự xây dựng và công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, căn cứ chủ trương của Trung ương, thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố xác định việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của thành phố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng; cần được tập trung chỉ đạo quán triệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố thống nhất giao UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đầu tư công, trật tự xây dựng trên địa bàn...

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, thực hiện nghiêm các quy định để đảm bảo trật tự, văn minh đô thị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, đầu tư công, trật tự xây dựng trên địa bàn; kiên quyết, kịp thời ngăn chặn xử lý các vi phạm, không để tình trạng lợi dụng thời điểm triển khai các kết luận của Trung ương về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để thực hiện hành vi vi phạm.

Các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố; không để hình thành các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự; tuyên truyền, quán triệt trong toàn lực lượng vũ trang các nội dung Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính, công tác cán bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.