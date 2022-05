Không dán thẻ ETC bị phạt 2,5 triệu đồng

TP - Từ 9h sáng nay (1/6), tất cả ô tô đi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phải thực hiện trả phí qua thẻ điện tử không dừng (ETC). Nếu xe không dán thẻ ETC khi đi vào cao tốc sẽ bị xử phạt.

Chiều qua, lãnh đạo Tổng Cty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cho biết, trên toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện có 62 làn thu phí, nhà đầu tư đã bố trí 32 làn ETC (tương đương 51% số làn thu phí hiện có) để thực hiện từ 1/6. Với các làn thu phí hỗn hợp, trong đó có thu tiền mặt, từ ngày 1/6 VIDIFI đóng lại.

Cũng theo đại diện VIDIFI, đối với 2 trạm đầu Hà Nội và cuối tuyến Hải Phòng, VIDIFI bố trí số lượng làn ETC nhiều nhất, trong đó trạm đầu Hà Nội bố trí 9 làn ETC trên tổng số 14 làn thu phí hiện có. Đối với các trạm tại nút các giao như QL39, QL38B, QL10 đều được bố trí 4 làn ETC, trong đó mỗi chiều đường có 2 làn ETC. “Việc bố trí làn ETC như trên đảm bảo trên 50% theo văn bản chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và ưu tiên các trạm thu phí trên tuyến chính. Việc này là để tăng khả năng lưu thông và giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông tại trạm thu phí chính”, đại diện VIDIFI cho biết.

Về công tác xử lý vi phạm, Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Tuần tra, kiểm soát cao tốc số 2, Cục CSGT cho biết, do ngày đầu thực hiện nên CSGT và các đơn vị có trách nhiệm tại trạm chỉ nhắc nhở. Tuy nhiên, sau ngày 1/6 CSGT làm nhiệm vụ trên cao tốc sẽ xử phạt xe ô tô vi phạm. Mức xử phạt xe không dán thẻ ETC nhưng đi vào cao tốc này là 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe người vi phạm từ 1 đến 3 tháng.