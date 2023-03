Khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty sở hữu thương hiệu Vodka Men’

TPO - Ngày 23/3, theo một nguồn tin, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Hương Vang”, Công ty cổ phần Hương Vang chính là đơn vị sở hữu thương hiệu Vodka Men’ tại Việt Nam.

Vụ án được khởi tố điều tra, sau khi CQĐT Công an Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông L.V.C (ở Hà Nội), tố cáo ông P.K.K. (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hương Vang) có hành vi "chiếm giữ trái phép tài sản và chiếm đoạt con dấu, tài liệu của Công ty CP Hương Vang".

Quá trình điều tra vụ án theo đơn tố giác tội phạm của ông L.V.C, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Hương Vang”.

Vụ 'lùm xùm' nêu trên đã diễn ra từ nhiều năm, trước đó, năm 2019, Công an Hà Nội có thông báo về việc không đủ căn cứ xử lý hình sự. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ việc nêu trên.

Công ty cổ phần Hương Vang (Arowines) được thành lập năm 2005, phân phối sản phẩm đồ uống có cồn. Đây cũng là đơn vị sở hữu thương hiệu Vodka Men' tại Việt Nam và nhiều sản phẩm khác.