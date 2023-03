Sai phạm trong cổ phần hóa Cty Vinasport: TTCP chỉ rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL

Chưa nộp tiền thu từ cổ phần hóa về ngân sách nhà nước

Ngày 28/2, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ký văn bản thông báo Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT-DL). Tại kết luận này, cơ quan thanh tra đã chuyển thông tin 7 vụ việc sai phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước sang Bộ Công an điều tra.

Theo kết luận của TTCP, việc quản lý sử dụng vốn nhà nước, chấp hành các quy định pháp luật tại Vinasport từ khi cổ phần hoá đến nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và vi phạm.

Cụ thể, việc chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần đối với Vinasport được thực hiện năm 2006, khi còn trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao. Tuy nhiên, Uỷ ban Thể dục thể thao vẫn chưa thực hiện việc kiểm tra, xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là không đúng với nghị định liên quan của Chính phủ.

Cơ quan thanh tra cho rằng, thời điểm cổ phần hóa công ty chưa thực hiện việc nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính; khi cổ phần hóa không có phương án quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất; việc tổ chức bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần chưa thực hiện đúng.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 12/2021), Bộ VH-TT-DL vẫn chưa quyết toán giá trị doanh nghiệp phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức Vinasport chuyển sang công ty cổ phần; chưa quyết toán chi phí cổ phần hoá và quyết toán thuế…

Bên cạnh đó, Vinasport cũng chưa thực hiện việc nộp tiền thu từ cổ phần hoá về ngân sách nhà nước; chưa thực hiện nộp số tiền cổ tức phải trả cho nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

"Những vi phạm trên thuộc Lãnh đạo Bộ Bộ VH-TT-DL; Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao; Ban Giám đốc và người đại diện phần vốn tại Vinasport qua từng thời kỳ", TTCP kết luận.

Cố ý làm trái và khiếu nại vượt cấp trong thời gian dài

Đối với việc cử, miễn nhiệm người đại diện tại Vinasport, theo TTCP, Bộ VHTTDL lựa chọn nhân sự để cử làm người đại diện không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí được ủy quyền; quyết định cử người đại diện không thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định; để xảy ra khiếu nại vượt cấp trong thời gian dài khi người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không có lương.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra cho rằng, việc cử lại ông Nguyễn Ngọc Thạch làm đại diện phần vốn nhà nước tại Vinasport là cố ý làm trái quy định của nhà nước. Điều này khiến tình hình công ty bất ổn định trong thời gian dài, mất đoàn kết nội bộ, hiệu quả kinh doanh thấp, kéo theo việc mất vốn.

Ngoài ra, việc miễn nhiệm người đại diện chưa được giải quyết dứt điểm. Người được cử làm người đại diện (nhiệm kỳ 2017 - 2022) không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện được các ý kiến chỉ đạo của Bộ VHTTDL; 2/3 người đại diện (trong đó có ông Nguyễn Ngọc Thạch và ông Lê Hồng Nam) năm 2019 bị kỷ luật về Đảng, song từ đó đến thời điểm thanh tra (tháng 12/2021) hai vị này vẫn chưa bị miễn nhiệm, đặc biệt là trường hợp ông Thạch vẫn đang làm Chủ tịch HĐQT công ty.

Những sai phạm trên được TTCP kết luận do Bộ VHTTDL không thực hiện nghiêm nghị quyết của Ban cán sự và các quy định của Đảng. Còn việc không chỉ đạo người đại diện biểu quyết bãi miễn chức chủ tịch HĐQT của ông Thạch, theo thanh tra, là trách nhiệm thuộc Thứ trưởng phụ trách và cơ quan tham mưu.

Cũng tại kết luận thanh tra, Bộ VHTTDL còn bị quy kết trách nhiệm trong việc không ban hành văn bản quy định riêng về quy định vai trò, phân cấp, phân quyền, cơ chế báo cáo, phản hồi của người đại diện; quy chế phối hợp giữa đơn vị được giao là đầu mối tổng hợp kết quả giám sát với người đại diện…

Đáng chú ý, mặc dù đã có chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Vinasport, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa được thực hiện, theo nội dung kết luận.

Trách nhiệm của sai phạm trên được cơ quan thanh tra nhận định thuộc về Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ VHTTDL

Từ những kết luận trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ VHTTDL kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo bộ qua từng thời kỳ (giai đoạn từ 2007 - 2021) về những tồn tại, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Vinasport.

Sau quá trình thanh tra, TTCP đã kiến nghị chuyển thông tin đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra và thu hồi những khoản tiền bị thất thoát liên quan đến việc xuất đạn cho Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Vĩnh Phúc (Tổng cục Thể dục Thể thao) trái pháp luật, xuất khống không có hợp đồng, không có khả năng thu hồi gây thất thoát số tiền 1,4 tỷ đồng của Vinasport; trả trước số tiền 150.000 EURO cho Hãng ASIA khi chưa có kết quả trúng thầu, không có khả năng thu hồi làm mất vốn của Vinasport.

TTCP cũng đề nghị Bộ Công an điều tra một số nội dung liên quan đến các khoản công nợ phải thu và các hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhà xưởng trái quy định. Thêm vào đó, thông tin về việc phá dỡ tài sản là nhà xưởng tại 181 Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) để hợp tác đầu tư nhưng không được thực hiện gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 7,5 tỷ đồng và việc mua bán phôi thép với Công ty TNHH An Việt Úc không có khả năng thu hồi, làm mất vốn với số tiền gần 5,9 tỷ đồng cũng đã được chuyển đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra.