Khởi tố nam giám đốc giúp 37 phụ nữ làm giả hồ sơ để hưởng chế độ thai sản

TPO - Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hanvico cùng 37 bị can liên quan đến vụ việc lập hồ sơ giả hưởng chế độ thai sản để trục lợi bảo hiểm.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam, các bị can bị điều tra vì hành vi lập hồ sơ thai sản giả để nhận tiền từ bảo hiểm xã hội. Theo thông tin, trong số 38 bị can, 28 người đã hoàn trả gần 2 tỷ đồng trong tổng số gần 4 tỷ đồng chiếm đoạt từ Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc bắt đầu vào tháng 6/2020, khi Phạm Hải Yến, cư trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và việc mang thai con thứ tư, buộc phải nghỉ việc và ngừng đóng bảo hiểm xã hội. Trong thời gian này, Phạm Hải Yến được Phạm Hùng Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hanvico, khuyên gửi sổ bảo hiểm đến công ty để giả lập hợp đồng lao động, nhằm tiếp tục được tham gia bảo hiểm xã hội. Yến đồng ý và gửi sổ bảo hiểm theo hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Phương Hạnh, cư trú tại TX. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, chủ động liên hệ với Phạm Hùng Mạnh để được đóng bảo hiểm xã hội dù không phải là lao động chính thức của công ty. Các đối tượng liên quan, mặc dù không có ngày làm việc chính thức tại công ty, vẫn được lập hồ sơ lao động giả, chấm công và khai khống bảng lương để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Phạm Hùng Mạnh là người đứng sau, chỉ đạo và hướng dẫn các bị can thực hiện các hành vi gian lận này. Mặc dù tìm mọi cách để chối tội, tại cơ quan điều tra, Mạnh đã thừa nhận hành vi gian lận để trục lợi bảo hiểm cho 37 phụ nữ mang thai, với số tiền mà bảo hiểm xã hội đã chi trả gần 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan công an cũng cho biết, 37 nữ bị can đều có hoàn cảnh éo le.