Khởi tố Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Nghệ An và 10 thuộc cấp

TPO - 11 bị can là Giám đốc, Phó Giám đốc và các thuộc cấp của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An vừa bị Công an Nghệ An khởi tố về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 14/2, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của 2 cơ sở thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An về tội "Nhận hối lộ". Trong đó có bị can Nguyễn Quý Khánh (SN 1967) - Giám đốc Trung tâm, 2 Phó Giám đốc Nguyễn Trinh Tài (SN 1969) và Nguyễn Viết Đức (SN 1968). Ngoài ra còn có 8 bị can khác bị khởi tố gồm 5 trưởng phòng và 3 cán bộ, nhân viên đăng kiểm thuộc 2 chi nhánh của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra thêm một số đối tượng về tội đưa hối lộ. Trước đó như đã đưa tin, ngày 4,5/2, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét 2 cơ sở của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An tại thành phố Vinh (3701S) và thị xã Thái Hòa (3702S). Ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt, tạm giữ hình sự 13 đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ nhân viên trung tâm đăng kiểm và một số đối tượng "cò" môi giới để điều tra về tội "Nhận hối lộ và môi giới hối lộ". Bước đầu qua điều tra, công an xác định, những cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã móc nối với "cò" để nhận tiền từ 200 đến 1 triệu đồng rồi bỏ qua một số lỗi trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới. Cứ 2 tuần một lần, Nguyễn Quý Khánh và các đối tượng tổng hợp lại số tiền nhận hối lộ rồi chung chia tỷ lệ % theo vị trí và chức vụ. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an tỉnh Nghệ An điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Khám xét Trung tâm Đăng kiểm TT-Huế Công an tạm giữ một số người sau cuộc khám xét tại chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 50-05V Hà Nội chỉ còn 19 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động Minh Đăng - Phú Hưng