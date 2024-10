Khởi tố đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá lậu

TPO - Trần Quốc Thuấn cùng vợ đang vận chuyển trái phép 3.000 bao thuốc lá nhập lậu thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 28/10, Công an TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Thuấn (sinh năm 1990, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đề điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 24/10, Công an TP. Gò Công tiến hành chặn dừng ôtô biển số 83A-052.63 lưu thông trên Quốc lộ 50 theo hướng từ hướng Cầu Mỹ Lợi về trung tâm TP. Gò Công do có biểu hiện nghi vấn.

Xe ôtô trên do Thuấn điều khiển đi cùng với vợ. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Thuấn cùng với vợ vận chuyển trái phép là 3.000 bao thuốc lá, gồm 2.700 bao thuốc lá hiệu JET và 300 bao thuốc lá hiệu HERO.

Toàn bộ số thuốc lá nhập lậu đã bị cơ quan chức năng thu giữ, niêm phong tang vật.

Qua quá trình làm việc, Thuấn khai nhận điều khiển ôtô đến cửa khẩu Thomo (tỉnh Long An) gặp 1 người đàn ông. Người đàn ông này thuê Thuấn vận chuyển thuốc lá lậu từ cửa khẩu Thomo về TP. Gò Công và được Thuấn đồng ý. Khi Thuấn điều khiển xe ôtô đến Trạm thu phí cầu Mỹ Lợi thì bị lực lượng công an dừng xe, kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.