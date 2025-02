Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt tiền của bệnh nhân hiểm nghèo

TPO - Một cán bộ ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam bị khởi tố vì cố ý làm trái công vụ, không làm đúng nhiệm vụ được giao trong việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm mục đích vụ lợi cá nhân

Ngày 31/1, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đình Kiên (SN 1984, trú xã Tam Xuân I, Núi Thành) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Đình Kiên là công chức Văn hóa - xã hội xã Tam Xuân 1, phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh, bảo trợ xã hội, thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã Tam Xuân 1.

Sau khi có quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành đối với các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành về phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021- 2025 trên địa huyện, Kiên được giao nhiệm vụ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Núi Thành nhận kinh phí và danh sách nhận tiền cho các trường hợp cư trú trên bàn xã Tam Xuân I.

Theo quy trình, sau khi nhận kinh phí về Nguyễn Đình Kiên phải thực hiện việc chi trả cho những người thuộc diện được nhận tiền theo quy định, khi nhận tiền sẽ ký xác nhận vào danh sách nhận tiền. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Kiên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình là công chức Văn hóa - Xã hội để cố ý làm trái công vụ, không làm đúng nhiệm vụ được giao trong việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm mục đích vụ lợi cá nhân với số tiền chiếm đoạt là 52,8 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.