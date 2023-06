Khởi tố, bắt giam thanh niên chặn đường đập vỡ kính xe cấp cứu

TPO - Ngày 13/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Trà Vinh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quang Danh (25 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo kết quả điều tra, chiều 31/5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) về Bệnh viện Thiên Ân (thành phố Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh. Khi đến đoạn thuộc phường 7, thành phố Trà Vinh, thấy có 2 xe mô tô chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước. Sau đó, nhóm người này chạy theo, khi đến gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe, dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi điều khiển xe bỏ chạy. Vụ việc được camera của người đi đường ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Nhận được tin báo, Công an thành phố Trà Vinh nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời ghi nhận xe cấp cứu bị hỏng kính chắn gió trước và bên phía tài xế, gương chiếu hậu, cốp đầu xe... Theo kết luận định giá, tài sản bị hư hỏng có giá trị trên 5 triệu đồng. Qua quá trình thu thập thông tin vụ việc, công an đã triệu tập Hà Quang Danh cùng Nguyễn Thị Mỹ Chi (20 tuổi, ngụ xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) và Huỳnh Thúy Nhi (24 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải) làm việc. Tại cơ quan công an, Hà Quang Danh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối với Nguyễn Thị Mỹ Chi và Huỳnh Thúy Nhi, cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cảnh Kỳ