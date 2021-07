Khởi tố 2 đối tượng đạp cổng, xông vào khu cách ly, đánh công an

TPO - Ngày 7/7, Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi đạp cổng, xông vào khu cách ly, tấn công một cán bộ công an làm nhiệm vụ tại đây khi bị nhắc nhở.

Các là đối tượng bị khởi tố gồm: Thi Thể Thao (SN 1982), Lê Trọng Quý (SN 1989 đều trú tại thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng). Theo điều tra ban đầu, tối 4/7, sau khi ăn cơm uống rượu ở nhà, Thao và Quý rủ nhau đi tiếp tế đồ ăn cho người thân hiện đang cách ly tại khu cách ly tập trung Trường THCS xã Vạn Linh. Khi đến thấy cửa cổng không khóa, Thao đạp chân vào cánh cổng mở ra rồi cùng Quý đi vào khu vực cách ly. Thấy vậy, anh Nông Đình Thái (SN 1996, là công an xã Vạn Linh) đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly ra cổng xem xét sự việc và thấy Quý, Thao đi vào khu cách ly không đeo khẩu trang và có thái độ không hợp tác với cán bộ khu cách ly. Anh Thái lên tiếng giải thích công tác phòng, chống dịch COVID-19 thì bị hai đối tượng tấn công và bị đấm vào gáy. Sau khi được những người khác can ngăn, Quý và Thao mới dừng lại và bỏ về nhà. Lực lượng chức năng huyện Chi Lăng vào cuộc điều tra và nhận thấy đây là vụ việc chống người thi hành công vụ trong khu cách ly dịch bệnh. Bản thân Thao và Quý là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của Thao, Quý trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, vi phạm pháp luật. Hiện công an huyện Chi Lăng tạm giam 2 đối tượng trên để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Nguyễn Duy Chiến