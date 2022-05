Khởi tố 16 đối tượng hỗn chiến bằng dao kiếm, bom xăng trên đường phố Đà Nẵng

TPO - Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố 16 nghi phạm về tội gây rối trật tự công cộng có tuổi từ 15 đến 19.

Trong đó, công an thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 người bao gồm cả hai bị can cầm đầu là Bùi Thanh Phúc (18 tuổi, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà) và Trần Minh Toàn (17 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 5, Phúc và Toàn bình luận qua lại trên mạng xã hội và xảy ra mâu thuẫn. Cả hai thách đố, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Phúc thông qua nhóm kín trên mạng xã hội Facebook mang tên “Anh em Mân Thái” để kêu gọi, tập hợp thêm nhiều thanh thiếu niên tham gia đánh nhau. Thanh niên này điều động được khoảng 20 người, đồng thời chuẩn bị bom xăng, hung khí.

Về phía Toàn cũng rủ thêm đồng phạm, chuẩn bị hung khí, bom xăng để đánh trả với đối thủ.

Rạng sáng 7/5, nhóm của Toàn và nhóm của Phúc đến điểm hẹn trước nhà hàng Biển Lớn trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mân Thái). Tại đây, Toàn cùng nhóm của mình với nhiều đao, kiếm, dàn hàng ngang dọc đường thị uy để dọa đối thủ. Bên kia, nhóm của Phúc cũng đáp trả bằng cách ném bom xăng về phía đối phương.

Hai nhóm lao vào hỗn chiến khiến nhiều người đi đường khiếp sợ, nhiều xe đang lưu thông phải dừng lại. Lúc này, công an đang làm nhiệm vụ gần đó nắm được thông tin lập tức đến hiện trường. Thấy công an, các đối tượng hai nhóm này vứt lại hung khí bỏ chạy. Qua truy xét, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt các đối tượng liên quan, điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.