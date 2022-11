Khởi nghiệp từ những 'hạt mầm sức khoẻ'

Anh Phạm Văn Long hiện là Ủy viên BCH Huyện Đoàn Yên Thành, Chủ nhiệm CLB Thanh niên phát triển kinh tế xã Tân Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng LoliFood. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư công nghệ kỹ thuật ô tô, có công việc ổn định với mức thu nhập khá nhưng Phạm văn Long quyết định về quê lập nghiệp. Nói về cơ duyên đến với ngũ cốc, Long chia sẻ: “rất tình cờ mà cũng hữu ý”. Đó là lúc anh đang loay hoay với thất bại từ chăn nuôi và kinh doanh cám. Anh bắt đầu đi tìm và nghiên cứu sản xuất các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu nông sản quê hương. “Tôi đã thử nhiều thứ như: rượu dứa, mứt dứa, dứa sấy, măng sấy, dầu lạc, dầu mè… nhưng đều nhận thấy không phù hợp. Rồi một hôm, vợ tôi bảo muốn mua bột ngũ cốc dinh dưỡng về để dùng. Tôi nghe tới liền nảy sinh ra ý tưởng sản xuất ngay”, anh Long kể.

Anh Long nhận thấy xu hướng dùng sản phẩm từ hạt, dinh dưỡng từ hạt ngày càng cao, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Hơn nữa, nguồn nguyên liệu ở quê lại dồi dào, Long tự hỏi: “Vậy tại sao mình không thử sản xuất xem?”. Từ đó, chàng trai trẻ bắt đầu miệt mài nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm.

Năm 2019, sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng của Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng LoliFood là 1 trong 28 sản phẩm đầu tiên của tỉnh Nghệ An được chứng nhận OCOP 3 sao. Năm 2020, Phạm Văn Long đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2022, Phạm Văn Long là thanh niên tiêu biểu của Nghệ An nhận giải thưởng Lương Định Của do T.Ư Đoàn trao tặng.