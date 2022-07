Khởi động Festival hoa Đà Lạt với giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương

TPO - Giải đua ván chèo đứng lần đầu diễn ra trên hồ Xuân Hương thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là chương trình đầu tiên hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt 2022.

Ngày 17/7, 50 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham dự giải đua ván chèo đứng (SUP) trên hồ Xuân Hương. Đây là lần đầu tiên giải này được UBND TP Đà Lạt và Công ty cổ phần Lâm An Lạc Dương phối hợp tổ chức ở trung tâm thành phố ngàn hoa.

Hơn 90% số người tham dự giải này là VĐV chuyên nghiệp, trong đó một số VĐV đến từ Australia và Malaysia. Các vận động viên tranh tài tại 3 nội dung, gồm cự ly Long-Distance Race 8km (dành cho SUP 14 inch), cự ly Fun Race 2km (dành cho SUP 10 inch đến 12.6 inch) và cự ly Sprint 300m (dành cho SUP 14 inch).

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP Đà Lạt, đại diện đơn vị đồng tổ chức cho biết, đây là sự kiện hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thể thao giải trí lành mạnh, gắn kết cộng đồng; góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố ngàn hoa Đà Lạt với bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ LAAN Challenge The Mountain mùa 2/2022 còn diễn ra giải đua xe ô tô địa hình, giải đua xe mô tô địa hình và xe đạp địa hình. Chung kết và trao giải các giải đua xe sẽ diễn ra vào trưa 24/7.

Giải đua ô tô địa hình thu hút 40 đội đua, diễn ra 8 ngày 7 đêm. Các đội tranh tài xuyên rừng trên chặng đường 200 km qua các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông và TP Đà Lạt.

LAAN Challenge The Mountain mùa 2/2022 có tổng số xe tham dự lên đến 200 chiếc, 50 SUP và gần 300 vận động viên cho cả 4 bộ môn trên. Theo ban tổ chức, đây là giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao ở Việt Nam và khu vực.