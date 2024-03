Khởi công trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh

TPO - Sáng 7/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh được xây dựng tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, thay thế cho trụ sở cũ đã được xây dựng từ những năm 1985 bị xuống cấp, chật hẹp, thiếu đồng bộ và không còn đáp ứng được yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Công an tỉnh, Bộ Công an đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đồng ý chủ trương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư. Dự án có quy mô 1 tầng hầm, 13,5 tầng nổi, với tổng mức đầu tư là 796 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh Quảng Ninh bố trí, hỗ trợ 95% tổng mức đầu tư của dự án.

Trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh là một công trình lớn, đây cũng sẽ là công trình đặc biệt để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 1.289 tỷ đồng cho lực lượng Công an các cấp để đầu tư trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí để Công an tỉnh triển khai thực hiện 18 dự án xây dựng trụ sở làm việc công an các cấp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư 1.986 tỷ đồng, trong đó 11 dự án đã hoàn thành, 7 dự án đang triển khai. Riêng trụ sở công an xã đến nay đã hoàn thành xong 32/98 trụ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, hướng đến chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành Công an và của tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công bám sát mục tiêu, yêu cầu, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc các cam kết quyền và nghĩa vụ của các bên.

Trong quá trình triển khai công trình, Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng, giao phó.