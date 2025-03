Khối công an nhân dân hợp luyện diễu binh, diễu hành

TPO - Gần 3.000 cán bộ, học viên của các khối Công an nhân dân tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước.

Ngày 29/3, Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an (đóng tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 Đồng Nai) tổ chức hợp luyện các lực lượng công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước. Gần 3.000 cán bộ, học viên của các khối công an nhân dân tham gia hợp luyện.

Tham dự lễ hợp luyện các khối công an, Đại tá Phạm Hữu Thinh - Phó trưởng tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an - biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, quyết tâm luyện tập, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ sự kiện A50; mong muốn các khối diễu binh, diễu hành quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Hữu Thinh yêu cầu các lực lượng hậu cần quan tâm hơn nữa về chăm sóc y tế, đảm bảo chế độ ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho lực lượng tập luyện tham gia diễu binh, diễu hành.