‘Khoanh vùng’ diện tích vi phạm tại dự án Laimian City để cưỡng chế

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị xác định diện tích, vị trí, kết cấu công trình xây dựng vi phạm tại Khu D, Khu E thuộc Khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức để ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định.

Khởi công từ đầu năm 2019, Dự án Laimian City tên cũ Raemian Galaxy City, là dự án thành phần nằm trong khu đô thị An Phú - An Khánh do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư. Theo giới thiệu, dự án này đưa ra thị trường rổ hàng tổng hơn 13.000 căn hộ và một trong những dự án căn hộ lớn nhất TP. Thủ Đức thời điểm công bố. Tuy nhiên, khi triển khai thi công khối đế, dự án đã bị UBND TP. Thủ Đức, Thanh tra Sở Xây dựng và UBND TPHCM “tuýt còi” vì xây dựng không phép.

Theo Thông báo Kết luận thanh tra số 163/TB-TTTP-P4 ngày 30/11/2023 của Thanh tra TPHCM, Dự án Laimian City và các dự án thành phần khác thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh đã bị cơ quan có thẩm quyền đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan chức năng đã thu hơn 2,7 tỷ đồng, còn lạI phải thu 1,7 tỷ đồng.

Dù đã xử phạt hành chính, tuy nhiên theo Thanh tra TPHCM, cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa ban hành 04 quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với dự án Laimian City. Nguyên nhân chưa ban hành là do Sở Xây dựng đang xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng về trường hợp sai phạm của dự án này. Theo đó, trong các ngày 30/07/2019 và 05/12/2022, Sở Xây dựng TPHCM đã có liên tiếp 2 văn bản gửi Bộ Xây dựng để xin ý kiến hướng dẫn về trường hợp nói trên.

Diễn biến liên quan đến sự việc, được biết, ngày 8/4/2024, Sở Xây dựng TPHCM đã có Văn bản số 2903/SXD-TT về việc thực hiện kết luận thanh tra liên quan dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh. Theo đó, đề nghị UBND TP. Thủ Đức chỉ đạo Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc có biện pháp thu hồi đúng và đủ số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với các quyết định đã ban hành..

Đối với nội dung chưa ban hành 4 quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Sở Xây dựng đã có Văn bản 68/SXD-TT ngày 4/1/2024 và số 5272/SXD-TT ngày 17/6/2024, với nội dung đề nghị UBND TP. Thủ Đức khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc chủ động xác định chính xác diện tích, vị trí , kết cấu công trình xây dựng vi phạm tại Khu D, Khu E thuộc Khu đô thị An Phú - An Khánh để ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trước đó, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, tháng 11/2023 Cơ quan Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Trường Chinh- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà về “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Vào tháng 7/2024, ông Đinh Chí Minh anh trai ông Đinh Trường Chinh cũng bị Cơ quan Điều tra ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản”.