Khi người dân 'bắt' vi phạm giao thông

TP - Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), người dân TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương đã cung cấp nhiều thông tin, hình ảnh, video vi phạm giao thông, an ninh trật tự... trực tiếp và qua các trang mạng xã hội, hộp thư điện tử, trang Zalo... hỗ trợ các cơ quan, lực lượng chức năng xử lý vi phạm, góp phần lập lại trật tự an toàn xã hội.

Bắt là trúng

Ngày 27/10, thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ cuối tháng 4/2024, đơn vị bắt đầu triển khai tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng Zalo, tin báo của người dân. Nhờ sự tích cực hưởng ứng của người dân, nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông được kịp thời xử lý.

Đơn cử như, ngay sau ngày đầu triển khai, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương nhận được hình ảnh gởi về từ người dân về một trường hợp ô tô đi ngược chiều trên đường NA3 (phường Mỹ Phước, TP Bến Cát).

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển dữ liệu tới Đội CSGT Công an TP Bến Cát để xử lý. Quá trình xác minh, công an nhanh chóng xác định ông V.S (ngụ Bình Dương) là người điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường NA3 nên mời đến trụ sở để làm việc. Từ hình ảnh người dân cung cấp, ông S đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành đóng tiền phạt.

Mới đây nhất, chiều 22/10, chiếc xe khách mang biển số TPHCM lấn làn, ép xe máy leo lên vỉa hè trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua TP Thuận An (Bình Dương). Ngay sau khi tiếp nhận hình ảnh từ người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh và xử phạt tài xế điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường quy định 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ô tô biển số TPHCM ngang nhiên di chuyển trên phần đường dành cho xe mô tô, xe gắn máy trên cầu Phú Mỹ (quận 7). Từ dữ liệu thu thập, Đội CSGT Nam Sài Gòn xác định tài xế điều khiển ô tô là ông K.T.S (sinh năm 1959) và mời ông này lên trụ sở làm việc. Ông S đã bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe ô tô đi vào đường có biển cấm.

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cũng lưu ý, người dân cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm cần để lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại (để khi cần cơ quan tiếp nhận sẽ liên hệ xác minh, đối chiếu). Các thông tin, hình ảnh phải đảm bảo rõ về biển số phương tiện, thời gian vi phạm, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (bản ảnh có giá trị pháp lý trong vòng 1 năm kể từ lúc phát hiện vi phạm).

Tháng 7 vừa qua, người dân gửi đến hộp thư điện tử của Phòng CSGT Công an TPHCM đoạn clip ghi lại hình ảnh xe buýt 2 tầng vượt đèn đỏ tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi (quận 1). Đội CSGT Bến Thành đã vào cuộc, xác minh được tài xế vi phạm là ông N.P.M.H (sinh năm 1988, ngụ huyện Nhà Bè). Ông H được mời lên trụ sở công an làm việc và bị lập biên bản xử phạt về hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”.

Mới đây, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập biên bản, xử phạt hành chính ông T.T.Q (47 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) vì hành vi “điều khiển xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình”. Ông Q là tài xế điều khiển xe 60A-368.17 đi sai làn đường trên đường Phan Đình Phùng (phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) xuất hiện trong clip do người dân ghi lại vào tối 7/10. Đáng nói, tài xế chiếc xe này không nhường đường cho người tham gia giao thông đi đúng quy định nên đã gây ùn tắc giao thông.

Phát huy “tai, mắt” nhân dân

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, trong năm 2024, người dân đã trực tiếp cung cấp nhiều thông tin, hình ảnh, video vi phạm về an ninh trật tự, vi phạm giao thông hoặc qua các trang mạng xã hội, hộp thư điện tử, tài khoản Zalo của lực lượng công an, nhiệt tình hỗ trợ cơ quan chức năng lập lại TTATGT sau khi Công an TPHCM có thư ngỏ, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về TTATGT với phương châm “Mỗi người dân là một chiến sỹ CSGT phát hiện hành vi vi phạm TTATGT”.

Chỉ sau hơn một tháng phát động, người dân TPHCM đã cung cấp 422 thông tin có giá trị liên quan đến TTATGT với các lỗi như: dừng, đỗ xe trái quy định pháp luật; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; lưu thông vào đường có biển báo cấm; không đi đúng làn đường, phần đường; đón, trả khách nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ; điều khiển xe đi ngược chiều… Công an TPHCM đã tiếp nhận 88 trường hợp và xử lý 12 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hơn 74 triệu đồng.

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch Phát động phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên toàn tỉnh. Kế hoạch được ban hành nhằm khuyến khích mỗi người dân là tuyên truyền viên, cộng tác viên với lực lượng chức năng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó vận động người dân tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông và chủ động phát hiện, phản ánh các vi phạm giao thông cho cơ quan chức năng xử lý, giải quyết.

“Các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) do người dân phát hiện, cung cấp là cơ sở giúp lực lượng CSGT tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật”, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM khẳng định và cho biết đã chuyển cho các đơn vị CSGT 199 tin báo để tiếp tục xác minh, mời chủ phương tiện, người vi phạm đến đấu tranh xử lý và đã ra quyết định xử phạt 23 trường hợp với số tiền gần 58 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ ngày bắt đầu triển khai đến nay, lực lượng chức năng đã tiếp nhận hàng trăm tin nhắn, hình ảnh, video clip qua ứng dụng Zalo về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, cấp phòng tiếp nhận 240 thông tin, cấp huyện tiếp nhận gần 400 thông tin. Qua xác minh, lực lượng CSGT đã mời chủ phương tiện và tài xế đến làm việc, lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính.

Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan công an đã công khai số điện thoại đường dây nóng, Zalo. Khi phát hiện vi phạm, người dân sử dụng camera, máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình… ghi nhận thông tin, hình ảnh kèm theo ngày, giờ phát hiện vi phạm, tuyến đường vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện… gửi đến phòng cảnh sát giao thông hoặc công an các huyện, thị, thành phố để xử lý.

Các trường hợp vi phạm sẽ được gửi giấy mời làm việc đến tận nhà. Nếu người vi phạm không hợp tác, CSGT sẽ phối hợp với đơn vị đăng kiểm ngăn chặn kiểm định và có hình thức xử lý khác. Người dân cung cấp thông tin kịp thời, có giá trị, sẽ được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng, biểu dương theo quy định. Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương đã khen thưởng nhiều trường hợp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về vi phạm luật giao thông.