Khán giả vỡ òa vì lần đầu tiên Westlife và Backstreet Boys hát 'My Love', 'I Want It That Way'

TPO - Màn kết hợp có “1-0-2” của Westlife và Backstreet boys trong concert livestream tại Trung Quốc đã mang đến những cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ, nhất là những khán giả thế hệ cuối 8x, đầu 9x.

Westlife mới đây đã xuất hiện trong concert livestream của Backstreet Boys do Wechat tổ chức. Hai nhóm nhạc đình đám một thời đã thể hiện những bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của họ. Đặc biệt hơn, hai nhóm đã cùng hòa giọng trong hai bài hát My love và I Want It That Way.

Đều là những nhóm nhạc huyền thoại nhưng Westlife và Backstreet Boys chưa bao giờ đứng chung một sân khấu. Họ gặp nhau vài lần và lần chung khung hình gần nhất cách đây đã 10 năm. Vì vậy, sự kết hợp có “1-0-2” này khiến người hâm mộ vô cùng háo hức.

Sau concert, sân khấu chung của Westlife và Backstreet Boys tạo “bão” trên mạng xã hội Trung. Từ khóa “My love” leo thẳng lên vị trí thứ nhất trên hot search Weibo mảng giải trí, cùng hàng loạt từ khóa tìm kiếm trên Bilibili và QQ music.

Chia sẻ trên fanpage, Westlife viết: “Thật vinh dự khi được mời hát cùng Backstreet Boys và thể hiện một trong những bản hit lớn nhất của họ. Và cũng là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối khi họ hát một trong những bài hát nổi tiếng nhất của chúng tôi. Thật tuyệt vời khi biết có hàng chục triệu người theo dõi, cảm ơn những khán giả tại Trung Quốc đã luôn dành tình yêu cho nhóm”.

Westlife được thành lập năm 1998. Tuy mờ nhạt tại thị trường Mỹ nhưng nhóm có danh tiếng cực “khủng” tại châu Âu, châu Á đặc biệt là các quốc gia Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và cả Việt Nam. Các bản hit như My Love, I Lay My Love On You, Soledad…trở thành một phần ký ức của nhiều khán giả Việt thế hệ 8x, 9x đời đầu.

Backstreet Boys là một nhóm nhạc của Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1993. Họ đã đi vào lịch sử nhạc Pop và là thần tượng của giới trẻ trên khắp thế giới. Thời hoàng kim, nhóm gặt hái được nhiều thành công và mang về vô số giải thưởng, thành tích. Cho đến nay, nhóm luôn có lượng lớn fan trung thành như thế từ những năm cuối thập niên 90 và giai điệu của những bài hát I Want It That Way, As Long As You Love Me, Get Down…vẫn mang lại những cảm xúc khó tả với nhiều người mỗi khi cất lên.