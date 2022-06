Phim mới VFC quy tụ cả 'vũ trụ VFC', Doãn Quốc Đam liên tiếp có vai mới

TPO - Bộ phim "Đấu trí" của VFC quy tụ dàn diễn viên tên tuổi của "Sinh tử", "11 tháng 5 ngày", "Hương vị tình thân", "Lối về miền hoa"…dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 7/2022.

Những hình ảnh về bộ phim hình sự Đấu trí của VFC được các diễn viên nhiệt tình chia sẻ. Rất nhiều gương mặt quen thuộc trong "Vũ trụ VFC" sẽ tụ hội.

Ban đầu, dàn diễn viên trẻ như Lương Thu Trang, Thanh Sơn, Tô Dũng, Lưu Duy Khánh, Anh Đào, Xuân Phúc, Phan Thắng trong bộ cảnh phục đã nhiều lần hé lộ hậu trường phim.

Thời gian gần đây, Doãn Quốc Đam “nhá hàng” về tạo hình nhân vật mới của mình khiến nhiều người tò mò. Anh có mặt tại hậu trường cùng Thanh Sơn, Anh Đào với hình ảnh bóng bẩy, chỉn chu.

Đây có thể gọi là diễn viên năng suất nhất của VFC lúc này bởi trong vòng một năm trở lại đây, Doãn Quốc Đam đã góp mặt trong 5 dự án truyền hình, gồm Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng và Thương ngày nắng về. Khi Thương ngày nắng về chưa kết thúc, anh đã khởi động cho Đấu Trí.

Ngoài dàn diễn viên trẻ, nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi sẽ góp mặt như NSND Trần Nhượng, diễn viên Nguyệt Hằng, Vĩnh Xương,…

"Ông bố quốc dân" NSND Trung Anh từng xác nhận tham gia phim bằng hình ảnh diện quân phục công an nhân dân trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Ở tuổi này mới vào ngành có muộn quá không nhỉ? Hai mươi mấy năm rồi mới cạo đi bộ ria, không nhận ra mình nữa, cứ là lạ làm sao ấy. Lần đầu, có khi là lần cuối".

Các diễn viên Hương vị tình thân là “Bà Bích” - Tú Oanh cùng “chủ tịch Khang” NSƯT Trịnh Mai Nguyên sẽ trở lại màn ảnh. Trong đó, diễn viên Tú Oanh sẽ đóng vai mẹ của Thanh Sơn còn NSƯT Trịnh Mai Nguyên mang đến một hình ảnh hứa hẹn “phức tạp” và “nguy hiểm”.

Đấu trí do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn. Đây là bộ phim do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Bộ phim dự kiến có khoảng 60 - 70 tập, nửa số tập sẽ ghi hình tại các địa phương của Lào Cai như: thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát…Phim sẽ lên sóng vào tháng 7 năm nay, sau khi Lối về miền hoa kết thúc.