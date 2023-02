Khai ấn đền Trần 2023 trong 5 vòng an ninh kiểm soát

TPO - Lễ hội Khai ấn đền Trần 2023 được tổ chức trang trọng từ 22h15 ngày 4/2 (14 tháng Giêng) với các nghi lễ rước kiệu ấn từ Đền Cố Trạch sang Đền Thiên Trường. Đây là nghi lễ quan trọng mở màn cho đêm Khai ấn đầu tiên sau ba năm tạm dừng vì dịch COVID-19.

Lễ hội Khai ấn đền Trần 2023 được tổ chức trang trọng từ 22h15 ngày 4/2/2023 tại khu Di tích đền Trần (chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, TP.Nam Định).

Lễ hội mở màn với các nghi lễ rước kiệu ấn từ Đền Cố Trạch sang Đền Thiên Trường, dâng hương, tế cáo trước ban thờ Trung Thiên Đền Thiên Trường, rước ấn vào nội cung và đặt tại ban công đồng để làm lễ xin Khai ấn.

Trong ngày diễn ra lễ Khai ấn đền Trần, công tác đảm bảo an ninh được chú trọng với 5 vòng an ninh, 30 chốt bảo đảm an ninh.

Lễ hội Khai ấn diễn ra vào đêm ngày 14 tháng Giêng là một tục lệ tại Tiên Miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn.

Ngày nay, Lễ Khai ấn đền Trần còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Lễ hội cũng là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức đối với Vương triều Trần, khơi dậy niềm tự hào về Hào khí Đông A sáng ngời của quân dân Đại Việt ba lần đại thắng quân Nguyên - Mông xâm lược.

Sau ba năm không tổ chức để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, năm nay, Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão được tổ chức trở lại. Lực lượng an ninh trật tự, công an đã tập dượt và lên kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh.

Để hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau khi đi xin lộc ấn, nhà đền tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5 giờ sáng 15 tháng Giêng tại các điểm: 3 nhà Giải Vũ, nhà trưng bày Đền Trùng Hoa.

Trước đó, vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch, lễ rước kiệu Ngọc Lộ (rước chân nhang Vua Trần Nhân Tông) mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần. Ngày 12 tháng Giêng diễn ra các nghi thức: dâng sớ, thỉnh chân nhang đức Thánh Trần tại Đền Cố Trạch, sau đó tổ chức rước kiệu ra giếng Rồng, tiến hành nghi thức rước nước, tế cá.

Bên cạnh đó, trong các ngày từ 11 đến 16 tháng Giêng bên ngoài cổng ngũ môn Đền Trần sẽ diễn ra các hoạt động hội truyền thống gồm: múa lân, rồng, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ bỏi, đấu vật, võ thuật…