Siết chặt an ninh trước đêm Khai ấn đền Trần 2023

TPO - Ông Nguyễn Đức Bình - Phó BTC Lễ hội Khai ấn đền Trần kiêm trưởng BQL đền Trần khẳng định, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ khai ấn đêm 14 tháng Giêng được hoàn tất theo đúng kế hoạch. Năm vòng an ninh và các lực lượng an ninh trật tự, công an đã vào vị trí đảm bảo an toàn.