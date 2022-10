Khách đi xe buýt Hà Nội mới phục hồi được hơn 60%

TPO - Sau khi hoạt động 100% công suất, đến nay sản lượng hành khách đi xe buýt đang có tăng trưởng so với hai quý trước, nhưng đại diện Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, sau 9 tháng hoạt động đầu năm 2022 mới phục hồi được 60% so với các năm trước.

Cụ thể, lãnh đạo Transerco cho biết, hoạt động xe buýt tại Hà Nội nói chung và đơn vị nói riêng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng dịch bệnh làm thay đổi cơ bản thói quen, nhu cầu đi lại của hành khách… dẫn đến sản lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, trong quý II, III đang có phục hồi nhưng chậm.

Đề cập cụ thể đến doanh thu qua bán vé, Transerco cho biết, vé tháng mới đạt khoảng 50% so với chỉ tiêu đấu thầu - đặt hàng; tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên, phát sinh ở nhiều khu vực dẫn đến thời gian chuyến xe bị kéo dài, ảnh hưởng đến biểu đồ vận hành, thời gian đi lại của hành khách; chia sẻ doanh thu, sản lượng hành khách với tuyến đường sắt 2A và 14 tuyến mở mới có lộ trình cơ bản trong nội đô và trùng lặp các tuyến hiện có; hạ tầng một số điểm dừng đỗ bị hư hỏng, bị mất gây bất tiện cho hành khách; thiếu hụt nguồn cung lao động công nhân lái xe, nhân viên phục vụ, thợ kỹ thuật…

Về sản lượng hành khách, trong 9 tháng đầu năm, sản lượng km Transerco vận chuyển ước đạt khoảng 76,5%; sản lượng hành khách vé lượt ước đạt 49% so với đặt hàng, đấu thầu; tăng hơn 60% so với thực hiện cùng kỳ. Doanh thu sau phân bổ ước đạt 43,8% so với chỉ tiêu đấu thầu – đặt hàng.

“Trước tình hình trên, Tổng công ty đã đề xuất liên ngành và thành phố xem xét điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu xe buýt năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế do nguyên nhân khách quan và phê duyệt đơn giá cho tuyến xe buýt nhanh BRT 01 làm cơ sở thanh quyết toán chi phí hoạt động phù hợp với thực tế nhằm bảo toàn vốn nhà nước”, đại diện Transerco thông tin.

Để vừa thực hiện các nhiệm vụ thành phố giao, vừa hợp lý hóa luồng tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ, trong 9 tháng qua, Tổng công ty đã triển khai nhiều nhóm giải pháp tăng cường. Về luồng tuyến – biểu đồ chạy xe, đã đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước triển khai điều chỉnh lộ trình 22 tuyến buýt phục vụ tổ chức giao thông, 3 tuyến để tránh ùn tắc giao thông, 2 tuyến tăng kết nối mạng lưới, mở rộng vùng phục vụ, hợp lý hóa biểu đồ 38 tuyến xe buýt để giảm áp lực thời gian chuyến xe cho người lao động và tạo thuận lợi hơn cho hành khách sử dụng dịch vụ.

Với phương tiện vận hành, đã đưa vào hoạt động 15 xe buýt mới thay thế cho các xe đã hoạt động 10 năm; trong quý III năm nay tiếp tục triển khai đầu tư 24 xe buýt mới thay thế cho các xe cũ theo yêu cầu của hợp đồng thầu.

Tính đến nay hoạt động xe buýt của Tổng công ty cơ bản ổn định, chất lượng dịch vụ được kiểm soát. Sản lượng hành khách sử dụng xe buýt có sự phục hồi so với giai đoạn trước dịch, đặc biệt là sau khi học sinh - sinh viên trở lại trường học.