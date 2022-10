Thợ bảo dưỡng, sửa chữa tranh tài sửa xe buýt nhanh, giỏi

Với chủ đề không để xe xấu, xe bẩn, xe mất an toàn, xả khói đen… ra đường, sáng 1/10 các thợ bảo dưỡng, sửa chữa tại 9 đơn vị vận hành buýt trên địa bàn đã tập trung tranh tài tại hội thi “Bảo dưỡng sửa chữa” do Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức.

Đây là cuộc thi được Tổng Cty Vận tải Hà Nội tổ chức định kỳ 2 năm một lần cho hàng nghìn công nhân, thợ sửa chữa, bảo dưỡng xe buýt trên địa bàn Hà Nội. Trong 2 năm qua, do dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài nên hội thi đã lui lại đến đầu tháng 10 này.

Hội thi Bảo dưỡng sửa chữa xe buýt năm nay có sự tham gia của 9 đơn vị đang có số lượng xe, tuyến buýt lớn trên địa bàn Hà Nội. Các tuyển thủ, thợ sửa chữa xe buýt tham gia hội thi là những người có tay nghề và chuyên môn cao, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các đơn vị vận hành buýt trên địa bàn thành phố.

Tại hội thi các thợ sửa chữa ở các đội sẽ tham gia 2 nội dung chính đó là thi thực hành bảo dưỡng định kỳ cấp 2 ở định ngạch 48.000 km (cấp 2 lần 4) và thực hành 14 nội dung công việc chính trong nội dung bảo dưỡng cấp 2 theo quy định của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Trong các phần thi này có nội dung thi thay thế vật tư như thay toàn bộ các loại lọc theo xe như lọc gió, lọc dầu máy, lọc tinh nhiên liệu, lọc tách nước khí nén; thay dầu máy, dầu cầu, dầu số; bổ sung dầu trợ lực lái, dầu côn, dầu phanh; các vật tư phụ tùng thay thế đột xuất trong thời gian thực hành là 150 phút.

Ông Nguyễn Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty vận tải Hà Nội cho biết, một trong những yêu cầu có vai trò quan trọng trong việc tạo nên dịch vụ xe buýt tiêu chuẩn, an toàn mà Tổng công ty đặc biệt quan tâm là chất lượng đoàn phương tiện xe buýt được đảm bảo tốt nhất để phục vụ nhân dân có những chuyến đi an toàn, hiệu quả.

“Hội thi Bảo dưỡng sửa chữa xe buýt được Tổng công ty tổ chức định kỳ 2 năm/lần, là hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng và hình ảnh đoàn xe buýt của Transerco. Hội thi vừa là dịp để đánh giá chất lượng tay nghề đội ngũ thợ kỹ thuật, vừa là cơ hội, sân chơi để cho các đơn vị hoạt động xe buýt giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả cho công tác bảo dưỡng sửa chữa, công tác quản lý kỹ thuật đoàn phương tiện”, ông Thủy nói.

Ông Nguyễn Thủy cho biết, hiện nay xe buýt đang vận hành trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Thời gian vận hành một ngày rất lớn, từ 4 giờ sáng xe đã lăn bánh và khi về đến garage, vào bãi lưu đêm là vào khoảng 11 giờ đêm. Trong khoảng thời gian này, xe gần như hoạt động liên tục trên đường, trong bất kỳ hoàn cảnh mưa, nắng nào.

Hơn nữa, trong quá trình vận hành, tải trọng không ổn định, người lên người xuống liên tục, hệ thống số và phanh phải hoạt động hết công suất, thậm chí vài trăm mét xe lại phải dừng đỗ một lần để đón trả khách... Những yếu tố này khiến nhiều hệ thống chịu lực, an toàn trên xe buýt hoạt động quá tải, nhanh xuống cấp, hư hỏng nếu không kịp thời được kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa, thay thế.

Sau nửa ngày tranh tài, Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn ra được các đơn vị có thời gian bảo dưỡng, sửa chữa xe buýt nhanh, an toàn nhất để trao giải. Cụ thể, giải Nhất cuộc thi đã thuộc về Trung tâm xe buýt Tân Đạt, Giải nhì thuộc về 2 đơn vị Xí nghiệp xe buýt 10/10, Xí nghiệp xe buýt Nhanh BRT, Giải ba thuộc về 3 đơn vị, Cty CP vận tải New Way, Xí nghiệp xe buýt Thăng Long, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu; các đơn vị Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, Xí nghiệp xe buýt Yên Viên, Xí nghiệp Xe khách Nam đoạt giải thưởng tập thể tiêu biểu.

Cũng trong sáng nay, Tổng Cty Vận tải cũng đã trao thưởng “Vô lăng vàng”, “Thợ sửa chữa giỏi”, “Nhân viên phục vụ buýt tiêu biểu” của Transerco cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động giai đoạn 2020 – 2022. Cụ thể, có 8 đơn vị đoạt giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất thuộc Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT; 2 giải nhì: Xí nghiệp Xe khách Nam, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu; 3 giải Ba: Xí nghiệp xe buýt Thăng Long; Xí nghiệp xe buýt Tân Đạt, Xí nghiệp xe buýt Yên Viên; 2 giải khuyến khích: Xí nghiệp xe buýt Hà Nội; , Xí nghiệp xe buýt 10-10. Có 44 giải thưởng đặc biệt cho 44 cá nhân: gồm 10 Thợ danh hiệu “Thợ sửa chữa giỏi”; 17 giải “Vô lăng vàng”, 17 giải “Nhân viên phục vụ xe buýt tiêu biểu”.