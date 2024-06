Khắc phục hư hỏng mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Prenn

TPO - Nhiều đoạn trên tuyến đèo Prenn có dấu vết của hóa chất đổ ra đường làm ảnh hưởng đến nhựa đường, trong đó có hàng trăm mét mặt đường bê tông nhựa bị bong tróc khiến mặt đường trở nên trơn trượt hơn.

Ngày 7/6, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai giải pháp khắc phục hư hỏng mặt đường đèo Prenn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh chỉ đạo thực hiện việc thí nghiệm, kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của hóa chất đối với mặt đường đèo Prenn.

Các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động triển khai một số giải pháp khắc phục hư hỏng mặt đường và nghiên cứu bổ sung biển báo hạn chế tốc độ ở những vị trí đường cong theo đề nghị của Công an TP. Đà Lạt để duy trì khả năng khai thác của mặt đường và đảm bảo an toàn giao thông.

UBND TP. Đà Lạt được giao chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và đơn vị liên quan triển khai việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của lái xe về đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát theo đề nghị của Công an TP. Đà Lạt và chỉ đạo của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/7 sắp tới.

Trước đó, Công an TP. Đà Lạt có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra xác minh thông tin “Đường đèo Prenn ở Đà Lạt bong tróc, nghi do đổ hóa chất lạ”. Theo đó, cơ quan công an đã phối hợp với chủ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành kiểm tra thực tế tại công trình.

Tổ kiểm tra xác định 13 vị trí có dấu vết của hóa chất đổ ra đường làm ảnh hưởng đến nhựa đường; đồng thời phát hiện mặt đường bê tông nhựa bị bong tróc tại vị trí từ Km 225+700 đến Km 225+950 làm ảnh hưởng đến chất lượng của mặt đường.

Địa điểm bị hư hỏng mặt đường nằm ở các đoạn đường cong có bán kính nhỏ, độ dốc dọc lớn. Những ô tô có tải trọng lớn đi qua các đoạn đường này với vận tốc cao làm một phần dầu từ bình chứa nhiên liệu bị rơi vãi xuống đường. Tình trạng này xảy ra trong thời gian dài khiến số lượng lớn dầu đổ xuống mặt nhựa đường, gây bong tróc mặt đường.

Theo Công an TP. Đà Lạt, hiện chưa ghi nhận có dấu hiệu đối tượng đổ hóa chất để phá hoại mặt đường như phản ánh.

Cơ quan công an đề xuất, đối với phần bê tông nhựa trên mặt đường đã có hiện tượng bong tróc, nhà thầu thi công kết hợp với các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế lấy mẫu hóa chất để thí nghiệm; đồng thời, khoan lấy mẫu, đo mô đun đàn hồi… để đánh giá mức độ ảnh hưởng của hóa chất đối với kết cấu chịu lực của mặt đường. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp để khắc phục các hư hỏng do tác dụng của hóa chất đối với bê tông nhựa.