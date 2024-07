Khả năng chống oxy hóa và các gốc tự do của Fucoidan Okinawa

Fucoidan có khả năng chống oxy hóa và các gốc tự do, từ đó đem lại hướng đi mới trong phòng ngừa và hỗ trợ quá trình điều trị một số loại bệnh ung thư.

Cơ thể người chứa nhiều gốc tự do. Gốc tự do khi cân bằng với chất chống oxy hóa thì cơ thể được bảo đảm ở trạng thái khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi gốc tự do lấn chiếm đất sống của các chất chống oxy hoá, các loại bệnh trong người dễ phát tác.

Gốc tự do là những hợp chất có khả năng gây nên nhiều loại bệnh và quá trình lão hóa ở người; gây tổn thương DNA, gây đột biến phân tử, tế bào, kích hoạt gen sinh ung thư, ức chế hệ miễn dịch, chống lại sự phát triển và hình thành của các tế bào bình thường. Theo thống kê, sự tấn công của gốc tự do gây ra hơn 60 loại bệnh khác nhau như tai biến mạch máu não, tim mạch, tiểu đường, khớp, alzheimer, ung thư,...

Cơ thể có thể tự tạo các chất chống oxy hóa để kiểm soát gốc tự do, giúp cân bằng môi trường tế bào. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa còn có thể được cung cấp qua thực phẩm như trái cây, rau và thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật khác.

Theo nghiên cứu của Viện Fucoidan NPO Nhật Bản, fucoidan sở hữu cấu trúc phân tử cao có thể ngăn quá trình xâm lấn này của các gốc tự do cũng như các tế bào của một số loại ung thư. Khi vào cơ thể và được hấp thụ theo hình thức của hệ tiêu hóa trong hệ thống bạch huyết tại ruột non, fucoidan sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch, trung hòa gốc tự do và ức chế sự tăng trưởng tế bào của khối u.

Fucoidan còn hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành mạch máu quanh tế bào bất thường, nhằm cắt đứt nguồn dinh dưỡng và oxy nuôi sống các tế bào này.

Fucoidan không phải là hợp chất có cấu trúc xác định. Đây là nhóm hợp chất được chiết xuất từ các loài tảo biển. Từ các loài tảo biển sẽ thu nhận được fucoidan có cấu trúc hóa học khác nhau, hoạt tính sinh học không giống nhau. Khả năng tiêu diệt tế bào ung thư của fucoidan có sự khác biệt khá lớn giữa các loài tảo biển khác nhau.

Hiện nay, cộng đồng y khoa vẫn đang nghiên cứu về fucoidan như một chất có thể hỗ trợ giảm tác hại do hóa trị, xạ trị cho bệnh nhân ung thư. Fucoidan, với tư cách là chất chống oxy hóa, có khả năng trung hòa các gốc tự do khi chúng chưa hoặc bắt đầu xâm lấn cơ thể, từ đó hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, giảm thiểu nguy cơ bệnh tật.

Tảo nâu mozuku và tảo nâu nước lạnh mekabu từ vùng biển Nhật Bản chứa nhiều fucoidan có cấu trúc phân tử cao. Kết quả từ Viện Nghiên cứu Fucoidan NPO Nhật Bản cho thấy chiết xuất từ rong biển Okinawa mozuku có khoảng 60% chất fucose, 24% gốc sulfate. Đây là hai thành phần chủ chốt của hợp chất fucoidan, có khả năng hỗ trợ thúc đẩy các tế bào ung thư đi theo con đường tự chết (apoptosis).

Xem thêm: kfucoidan.com.vn

Fucoidan Umi No Shizuku chính là sự kết hợp tuyệt vời, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt thích hợp cho người cần giảm tác hại do hóa trị và xạ trị, được sản xuất 100% tại Nhật Bản và đã có mặt ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Sống chất lượng cùng Fucoidan Umi No Shizuku!

Qúy khách vui lòng liên hệ để được tư vấn theo thông tin sau: Văn phòng TP.HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, P.Bến Nghé, quận 1, TP.HCM | Hotline: 0916 753 108. Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Hotline: 0934 020 210. Tổng đài miễn phí: 1800 55 88 02 Website: www.kfucoidan.com.vn Facebook:https://www.facebook.com/kfucoidan.com.vn/ Giấy phép quảng cáo số 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29/3/2019. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.