Kết nối những yêu thương

TP - “Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tôi sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, lan toả, kết nối thêm nhiều trái tim nhân ái để mở rộng dự án Nuôi em Mộc Châu ra toàn tỉnh, nhằm giúp các em nhỏ vùng cao vui tới trường mà không lo ăn đói, mặc rét”.

Đó là chia sẻ của Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, chủ nhiệm dự án “Nuôi em Mộc Châu” và “Hạnh phúc cho em”.

Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%

Hiện dự án Nuôi em Mộc Châu (do Trung úy Dương Hải Anh khởi xướng từ đầu năm 2021) đang hỗ trợ cơm trưa cho 4.000 học sinh mầm non tại 75 điểm trường của 3 huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên (tỉnh Sơn La). Dự án Hạnh phúc cho em đã tiến hành xây dựng 14 điểm trường và 3 ngôi nhà cho những đứa trẻ nghèo khó ở miền biên viễn có được mái ấm khang trang.

Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2022); giải thưởng Thanh niên Sống đẹp năm 2022; giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021. Anh được đề cử là 1 trong 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 lĩnh vực Hoạt động xã hội.

Chia sẻ về hành trình lan toả yêu thương của mình, Hải Anh cho biết, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2019, anh được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Những chuyến công tác về vùng sâu, vùng xa, Hải Anh bị ám ảnh trước những đứa trẻ mầm non đi bộ tới trường với những hộp cơm trắng chỉ có muối, măng rừng. Cậu quyết định thực hiện dự án Nuôi em Mộc Châu, nhằm cung cấp suất cơm trưa miễn phí cho các em mầm non trong một năm học (9 tháng).

Từ 54 em nhỏ ban đầu tại trường mầm non Phiêng Cài, Lóng Sập, dự án Nuôi em Mộc Châu nhanh chóng tạo được sự lan tỏa, chung tay của cộng đồng. Đặc biệt, tại các điểm trường đều có phụ huynh luân phiên nhau đến hỗ trợ nấu cơm trưa cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Quyên, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Phong Lan, xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu) cho biết, trước đây các em thường nghỉ học để vào rừng đào măng, sắn, tỷ lệ đến lớp chỉ được 45%. Từ khi có dự án Nuôi em Mộc Châu các em được hỗ trợ ăn trưa đầy đủ nên tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%.

Số hóa phục vụ nhân dân

Đầu năm 2022, Trung úy Dương Hải Anh được điều động về công tác tại phòng công tác Đảng, công tác chính trị (Công an tỉnh Sơn La). Được bầu giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Trung úy Dương Hải Anh đã cùng với Ban Thường vụ Đoàn Công an tỉnh tiên phong đảm nhận nhiều dự án số hoá.

Hải Anh cho biết, Sơn La là tỉnh vùng cao, biên giới có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng- an ninh thuộc khu vực Tây Bắc. Thời gian qua, tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Hải Anh đã chủ công nghiên cứu và cho ra mắt thành công cuốn Cẩm nang phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên nền tảng số đầu tiên trên cả nước. Cuốn cẩm nang có 23 tiện ích và chức năng. Tính từ thời điểm ra mắt đến nay đã có hơn 1 triệu lượt tiếp cận cẩm nang.

Hải Anh đã xây dựng thành công “Chuyên trang Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ”. Chuyên trang có nhiều tính năng ưu việt, giúp nhân dân dễ hiểu, triển khai các tiện ích của định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Tỉnh Sơn La hiện có 25.000 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hải Anh mong muốn có đủ nguồn lực để cung cấp cơm trưa tới tất cả các em nhỏ trong tỉnh.