Israel ngăn Đức bán tên lửa chống tăng cho Ukraine

TPO - Israel sẽ không cho phép Đức bán tên lửa chống tăng Spike cho Ukraine, hãng tin Axios của Mỹ tiết lộ hôm 25/5. Tên lửa này được sản xuất tại Đức theo giấy phép của Israel và phải được Tel Aviv chấp thuận mới được xuất khẩu.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Israel cho biết lý do dẫn đến quyết định này là do Tel Aviv lo ngại vũ khí Israel có thể gây thương vong cho binh sĩ Nga, dẫn đến việc Mátxcơva làm tổn hại đến lợi ích an ninh của Israel ở Syria.

Trước đó, vấn đề này đã được đề cập cách đây 2 tuần khi quan chức quốc phòng cấp cao của Israel - Amir Eshel đến thăm Mỹ. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ - Colin Kahl khi ấy đã yêu cầu Israel cấp phép cho Đức xuất khẩu tên lửa chống tăng Spike sang Ukraine. Tuy nhiên ông Eshel đã từ chối, và nói với Thứ trưởng Kahl rằng Israel sẽ chỉ cung cấp cho Kiev những thiết bị quân sự không gây sát thương.

Khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tới Washington vào ngày 18/5, vấn đề chuyển giao tên lửa cho Ukraine dường như đã không được đề cập đến trong cuộc họp giữa ông với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan. Cùng ngày, Israel thông báo đã gửi 2.000 mũ bảo hiểm và 500 áo chống đạn cho Ukraine.

Lầu Năm Góc không bình luận về thông tin này.

Là sản phẩm được phát triển bởi công ty công nghệ quốc phòng Israel, tên lửa Spike được đưa vào sử dụng lần đầu tiên từ những năm 1980. Spike có thể được trang bị đầu đạn chống tăng hoặc đầu đạn có sức công phá lớn. Mỹ và một số đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã trang bị tên lửa này trên các trực thăng tấn công.

Từ khi xung đột bùng phát đến nay, Mỹ và các đồng minh đã chuyển giao hàng nghìn tên lửa chống tăng và phòng không đến Ukraine, cùng pháo, xe bọc thép, xe tăng và trực thăng tấn công.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm 24/5, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết tình hình ở Donbass là "cực kỳ tồi tệ" và rằng trừ khi Mỹ gửi cho Kiev thêm bệ phóng loạt, thì quân đội nước này sẽ không thể tiếp tục tiến công.

Điện Kremlin từng nhiều lần cáo buộc Mỹ và các đồng minh tiến hành "chiến tranh ủy nhiệm" chống lại Nga bằng các lô viện trợ vũ khí, cũng như bằng cách đào tạo và chia sẻ thông tin tình báo với các lực lượng Ukraine. Quân đội Nga tuyên bố các lô vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine sẽ được coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.

