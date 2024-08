Iran sắp nhận máy bay chiến đấu Su-35 giữa lúc tình hình Trung Đông ‘căng như dây đàn’

TPO - Theo Reuters, Iran đã yêu cầu Nga cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 cùng hệ thống phòng không hiện đại để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Israel.

Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, Iran bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng trong khu vực Trung Đông và chuẩn bị cho hành động quân sự có thể xảy ra.

Tehran được cho là đang đàm phán với Nga, yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 cũng như các hệ thống phòng không hiện đại.

Trước đó, có thông tin cho biết, Moscow đã bắt đầu cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Iran,động thái diễn ra trong bối cảnh Trung Đông căng thẳng sau cái chết của thủ lĩnh Hamas.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về những thông tin trên.

Đầu tuần này, Thư ký Hội đồng An ninh Nga - Sergei Shoigu đã có chuyến thăm đến Iran để gặp Tổng thống Pezeshkian cùng các quan chức an ninh cấp cao khác, thời điểm Tehran cân nhắc phản ứng đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas mà Iran cho là do Israel tiến hành.

Nga lên án vụ ám sát, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.

Tháng 12/2023, hãng thông tấn Tasnim đưa tin, Iran đã hoàn tất thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và trực thăng tấn công Mi-28 từ Nga.

Chuẩn tướng Mahdi Farahi khẳng định, các máy bay sẽ được tích hợp vào kho vũ khí phòng thủ của Iran. Sự bổ sung chiến lược này dự kiến ​​sẽ tăng cường đáng kể khả năng sẵn sàng chiến đấu của Tehran.

Mặc dù giới chức Iran không tiết lộ chính xác số lượng máy bay dự kiến ​​được giao nhưng các báo cáo trước đó cho thấy Tehran mong đợi nhận 24 máy bay chiến đấu Su-35 từ Moscow.

Su-35 là tiêm kích hạng nặng, tác chiến tầm xa, đa năng được phát triển bởi hãng Sukhoi trên cơ sở tiêm kích Su-27. Thuộc dòng tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ 4++, Su-35 có trọng lượng 18,4 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa 34,5 tấn. Máy bay được trang bị 2 động cơ cho phép nó với vận tốc tối đa là 2390 km/h; trần bay 18km với phạm vi hoạt động từ 3600 km - 4500 km.

Vũ khí chính được trang bị cho Su-35 là một pháo cỡ nòng 30mm với cơ số đạn lên đến 150 viên. Ngoài ra, 12 giá treo vũ khí của tiêm kích có thể mang theo các loại tên lửa thông minh bao gồm Vympel, Kh-29, Kh-31 và Kh-59 cùng một số loại bom dẫn đường.

