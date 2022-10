Hyundai và Kia triệu hồi 8 mẫu xe liên quan lỗi hộp số

TPO - Hyundai và Kia sẽ thu hồi tổng cộng 8 mẫu sản phẩm, tức hơn 122.000 xe do lỗi hộp số ly hợp kép 8 cấp.

Hyunda xác nhận với truyền thông rằng họ đã đưa ra lệnh ngừng bán cho bất kỳ sản phẩm nào bị ảnh hưởng bởi vấn đề trên cho đến khi vấn đề được khắc phục theo quy định của liên bang Hoa Kỳ. Các xe được sản xuất từ ​​năm 2020 đến năm 2022 sẽ nằm trong diện triệu hồi lần này.

Tổng cộng, Hyundai phải thu hồi 53.142 xe ở Mỹ và 8.719 xe ở Canada, trong khi Kia phải thu hồi 69.038 xe. Mặc dù cả hai thương hiệu đều cho rằng sẽ chỉ có 1% số xe thu hồi bị lỗi hộp số.

Các mẫu xe được trang bị hộp số gặp vấn đề bao gồm Hyundai Santa Fe 2021-2022, Hyundai Sonata 2021-2022, Hyundai Veloster N 2021-2022, Hyundai Santa Cruz 2022, Hyundai Elantra N 2022, Hyundai Kona 2022 N, Kia Sorento 2021-2022 và Kia K5 2021-2023.

Được biết, sự cố bắt nguồn từ việc bơm dầu chỉnh điện trong hộp số ly hợp kép tám cấp có thể gặp lỗi do vấn đề về sai lệch chất lượng của nhà cung cấp. Cụ thể, một thành phần trong bảng mạch của máy bơm có thể chưa được hàn đủ và có thể bung ra.

Vấn đề trên rất có khả năng dẫn đến sai lệch mã sự cố chẩn đoán. Mã này sẽ cảnh báo người lái xe về tình huống sắp xảy ra khi phát chuông âm thanh và thông báo “dừng phương tiện ngay lập tức để đảm bảo an toàn” trên cụm đồng hồ. Do đó, người lái sẽ có khoảng 20 - 30 giây lái xe như bình thường trước khi hộp số rơi vào chế độ đảm bảo an toàn và ngắt truyền động. Hậu quả là xe sẽ ngừng chạy, kéo theo nguy cơ va chạm với các phương tiện khác.

Cho đến ngày 26/9/2022, Hyundai đã ghi nhận 229 vụ việc liên quan đến lỗi hộp số. Rất may, không có tai nạn hay thương vong nào xảy ra. Các chủ sở hữu sẽ được liên hệ từ ngày 9 tháng 12 để mang xe đến đại lý để kiểm tra, thay thế hộp số miễn phí.

Trần Đình