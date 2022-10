Mercedes-Benz GLS bị triệu hồi để khắc phục lỗi hàng ghế thứ ba

TPO - Điểm yếu ở hàng ghế thứ ba có thể khiến hành khách không được đảm bảo an toàn nếu xảy ra tai nạn.

Mercedes-Benz vừa thu hồi gần 60.000 chiếc SUV GLS-Class để giải quyết sự cố liên quan tới cơ chế khóa lưng ở hàng ghế thứ ba. Trong trường hợp va chạm, chi tiết lỗi có thể làm tăng nguy cơ chấn thương.

Báo cáo với Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), Mercedes-Benz cho biết: "Lò xo trong hệ thống khóa của hàng ghế thứ ba bên trái và bên phải có thể chưa được lắp đặt theo thông số kỹ thuật sản xuất hiện tại. Do đó nếu xảy ra va chạm, không thể loại trừ việc khóa an toàn bị hỏng, có thể làm tăng nguy cơ thương tích cho người ngồi trên xe. Chức năng cơ bản của khóa lưng ghế sau sẽ không còn hoạt động như dự kiến".

Vì vấn đề trên chỉ ảnh hưởng tới hệ thống ghế ngồi, người dùng không cần lo ngại về những mối nguy hại tiềm ẩn khác trên xe. Cụ thể, số lượng triệu hồi bao gồm 59.574 xe, trải dài trên các biến thể GLS 450, 580 và AMG GLS63. Mercedes-Benz cho biết họ chưa ghi nhận về bất kỳ sự cố hoặc yêu cầu bảo hành nào liên quan đến vấn đề này. Nhà sản xuất tuyên bố sẽ sớm thông báo cho chủ sở hữu vào tháng 11.

An Trần