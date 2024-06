Hyundai và Kia phải triệu hồi gần 450.000 ô tô vì lỗi linh kiện

TPO - Hai nhà sản xuất gồm Hyundai và Kia của Hàn Quốc vừa phải phát lệnh triệu hồi đối với gần 450.000 xe ô tô vì nhiều lỗi khác nhau liên quan tới linh kiện.

Trong thông báo phát đi ngày 26/6, Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ tự nguyện triệu hồi 456.977 ô tô thuộc 11 mẫu xe khác nhau. Nguyên nhân chung được đưa ra là do các lỗi linh kiện khác nhau cần khắc phục.

Cụ thể, trong số này có 236.518 xe thuộc 2 mẫu xe Genesis của tập đoàn Hyundai được báo cáo có lỗi thiết kế ở bộ phận khởi động động cơ, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ. Ngoài ra, 18.397 xe phiên bản hybrid của xe SUV Santa Fe cũng được phát hiện có lỗi phần mềm trong hệ thống phanh điện tử.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap cho biết Kia sẽ thu hồi 157.188 chiếc SUV Sportage. Qua kiểm tra, những chiếc xe này được xác định bị lỗi ở bảng mạch bộ điều khiển thủy lực của hệ thống phanh ABS, được gọi là HECU (Hydraulic Electronic Control Unit).

Hai nhà sản xuất còn lại được xác nhận cũng đang phải triệu hồi xe tại Hàn Quốc là Volkswagen và Tesla. Theo đó, hãng xe Đức phải thu hồi 4.886 xe điện ID.4 do lỗi phần mềm trong bộ điều khiển thông tin và điện tử, trong khi con số của Tesla là 2.819 xe do lỗi trong hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn ở 4 mẫu xe.

Trước đó vào hồi tháng 3, Hyundai và Kia cũng đã phải triển khai một đợt triệu hồi xe lớn, ảnh hưởng tới 170.000 xe điện ở Hàn Quốc do các vấn đề về phần mềm trong hệ thống sạc. Điều này có thể khiến xe gặp tình trạng không khởi động được và pin không thể sạc đầy. Chưa dừng lại ở đó, ô tô còn có thể bị mất điện và dừng đột ngột khi đang di chuyển trên đường gây nguy hiểm.