Huyện Quốc Oai yêu cầu hơn 350 tiểu thương tại Chợ Phủ di chuyển đến chợ tạm

TPO - Huyện Quốc Oai yêu cầu 353 tiểu thương tại Chợ Phủ (huyện Quốc Oai) di chuyển đến chợ tạm tại khu ĐG 06 thị trấn Quốc Oai trước ngày 31/10 để huyện triển khai dự án cải tạo nâng cấp Chợ Phủ do không đảm bảo về PCCC.

UBND huyện Quốc Oai vừa có thông báo yêu cầu tiểu thương đang kinh doanh tại Chợ Phủ (thị trấn Quốc Oai) chuyển sang kinh doanh tại điểm kinh doanh tạm tại khu ĐG 06 (thị trấn Quốc Oai). Việc di chuyển đối với các tiểu thương nhằm thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp Chợ Phủ do chợ hiện nay còn nhiều tồn tại về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Chợ Phủ có tổng diện tích 7.709 m2 là chợ hạng 2. Chợ hiện có 353 hộ kinh doanh với tổng số 418 gian hàng. Chợ do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quản lý, nhưng thực tế hiện nay do HTX Thương mại dịch vụ chợ Phủ khai thác, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

UBND huyện Quốc Oai cho biết, Chợ Phủ thuộc danh mục công trình phải được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, qua nhiều lần kiểm tra cho thấy chợ chưa trang bị đủ các thiết bị về PCCC, chưa khắc phục những tồn tại về PCCC, không đảm bảo an toàn khi hoạt động, nguy cơ cháy nổ rất cao. Phòng Cảnh sát PC&CC số 14 (Công an TP. Hà Nội) đã ban hành quyết định đình chỉ các hoạt động tại chợ Phủ từ ngày 16/7/2018. Do đó, UBND huyện Quốc Oai đã quyết định cải tạo nâng cấp xây dựng Chợ Phủ.

Để tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương, huyện Quốc Oai đã bố trí điểm kinh doanh tạm tại Khu đất đấu giá ĐG 06 với diện tích với diện tích 6.766m2. Hiện tại, cơ quan chức năng đã lắp dựng máy bơm nước, hàng rào bảo vệ, san lấp mặt bằng, lắp dựng nhà điều hành, nhà vệ sinh, sơn kẻ vạch phân ô gian hàng, đảm bảo an toàn PCCC.

Đến sáng 26/10, cơ quan chức năng của huyện đã tiếp nhận 252 đơn đăng ký di chuyển đến điểm kinh doanh tạm của tiểu thương. Trong đó, 170 tiểu thương đã nhận bàn giao diện tích gian hàng và đã hoàn thiện gian hàng.

Sau ngày 31/10, huyện sẽ ngừng cung cấp điện, nước và dừng hoạt động chợ Phủ để phục vụ cho việc xây dựng lại chợ Phủ.