Huyện Hoài Đức chi hơn 1.200 tỷ đồng phục vụ GPMB dự án Vành đai 4

TPO - Tính đến ngày 17/5, UBND huyện Hoài Đức đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô với số tiền 1.267,8 tỷ đồng.

Sáng 17/5, Hội đồng bồi thường GPMB - tái định cư huyện Hoài Đức, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức phối hợp với UBND xã An Thượng tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 3 và 4 cho các hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

An Thượng là xã được bàn giao mốc giới tại thực địa muộn nhất so với các xã khác trong huyện có đường Vành đai 4 qua địa bàn, song được sự tuyên truyền về chủ trương đường lối về ý nghĩa của dự án đường Vành đai 4 nên đã tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trong ngày tổ chức chi trả, nhiều hộ gia đình đã đến hội trường UBND xã từ sớm để hoàn thiện các thủ tục và nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ.

Báo cáo cuối ngày 17/5 của UBND huyện Hoài Đức về công tác GPMB cho thấy, đối với đất nông nghiệp: UBND huyện đã kê khai, kiểm đếm 166,7 ha. Trong đó 144 ha của 5.319 hộ và 22,6 ha đất công của các xã Minh Khai, Dương Liễu, An Khánh, An Thượng, La Phù. Đã niêm yết dự thảo phương án 145,8 ha của 4.859 hộ và 13,7 ha đất công của xã Minh Khai, Dương Liễu, An Khánh, La Phù, An Thượng, số tiền 1.397,1 tỷ đồng. Đã phê duyệt và thu hồi đất được 122,7 ha (Trong đó: 119,6 ha đất nông nghiệp của 4.412 hộ, số tiền 1.271,8 tỷ đồng và 3,1 ha đất công tại xã Minh Khai, Dương Liễu, An Khánh).

Đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng là 122 ha của 4.396 hộ, số tiền 1.267,8 tỷ đồng. Còn 16 hộ chưa nhận tiền, diện tích 0,7 ha, số tiền 4 tỷ đồng (Tỷ lệ GPMB đạt 50,9 % trên tổng diện tích dự án).

Đối với mộ chí, UBND huyện đã phê duyệt 2.297 ngôi, số tiền 24,1 tỷ đồng. Đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 1.820/2.297 ngôi mộ, số tiền 18,3 tỷ đồng. (Trong đó 1.464 ngôi mộ đã di chuyển). Hiện đang niêm yết dự thảo của 85 ngôi mộ số tiền 666 triệu đồng (xã Tiền Yên).