Huế đột ngột mưa lớn, hồ chứa thượng nguồn nhận lệnh khẩn xả nước phòng lũ

TPO - Sau nhiều ngày tạnh ráo, đến rạng sáng 25/12, tại TT-Huế đột ngột có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, nguy cơ gây trận lũ muộn trong năm 2021. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT&TKCN) tỉnh lập tức phát lệnh khẩn yêu cầu chủ hồ chứa thủy điện vùng thượng nguồn sông Hương nhanh chóng triển khai điều chỉnh lưu lượng nước qua tràn để phòng lũ.

Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió Đông trên cao, từ ngày 25 đến 27/12, trên địa bàn tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; mưa tập trung trong hai ngày từ 25 đến 26/12. Lượng mưa dự báo từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Sau dự báo, kể từ sáng sớm 25/12, tại TT-Huế có mưa vừa, mưa to diện rộng sau nhiều ngày tạnh ráo.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết cuối năm, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã phát lệnh khẩn yêu cầu chủ hồ chứa thủy điện vùng thượng nguồn sông Hương nhanh chóng điều chỉnh lưu lượng nước qua tràn để phòng lũ.

Theo đó, căn cứ mực nước hồ Bình Điền lúc 7h ngày 25/12 ở mức +84,99m, lưu lượng đến hồ 77,4m3/s, lưu lượng về hạ du 77,4m3/s; mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức +0,27m, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền vận hành điều tiết mức nước qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh gây đột biến khoảng từ 80-300m3/s; đồng thời, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng nước xả từ hồ Bình Điền về hạ du bắt đầu từ 14h chiều 25/12.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đồng thời yêu cầu các địa phương liên quan có biện pháp nghiêm cấm mọi hoạt động trên sông thuộc vùng hạ du thủy điện Bình Điền, kể từ 12h trưa 25/12 cho đến khi kết thúc vận hành điều tiết hồ Bình Điền.

Với lệnh khẩn vừa ban hành này, đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa tháng qua, các hồ chứa thượng nguồn sông Hương (kể cả sông Bồ) buộc phải thực hiện lệnh điều tiết lưu lượng xả nước về hạ du để phòng lũ.

Trước đó, vào ngày 18/12, để ứng phó cơn bão Rai và mưa lũ phức tạp, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã phát lệnh yêu cầu chủ các hồ thủy điện Hương Điền, Tả Trạch vận hành điều tiết lưu lượng xả nước về hạ du.