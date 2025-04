Hơn 3.000 quân nhân và dân quân bắt đầu vào Nam hợp luyện diễu binh, diễu hành

TPO - Sau nhiều ngày tập luyện và hợp luyện tại các đơn vị và Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), tối 3/4, hàng nghìn quân nhân thuộc các khối diễu binh, diễu hành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã rời ga Hà Nội trên hai chuyến tàu hỏa để cơ động vào miền Nam hội quân với các đơn vị bạn tiếp tục hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng quân đội, dân quân tự vệ sẽ chia thành 5 đoàn hành quân vào miền Nam trên 5 đoàn tàu. Trong đó, có bốn đoàn di chuyển từ ga Hà Nội bằng tàu hỏa, trong hai ngày 3 và 4/4; đoàn tàu số 5 di chuyển từ ga Tam Kỳ (Quảng Nam).

Tổng số cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng dân quân thuộc 5 đoàn hành quân gần 3.200 người. Quá trình di chuyển, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sẽ dừng chân tại một số điểm để giao lưu với nhân dân địa phương, thể hiện tình quân dân gắn kết, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi miền đất nước.

Dự kiến, hoạt động diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra trọng thể trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, được tổ chức vào 8 giờ ngày 30/4 trên tuyến đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) với hơn 13.000 người tham gia. Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành sẽ do TPHCM đảm nhiệm.

Hình ảnh các khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành rời ga Hà Nội trên chuyến tàu đầu tiên trong buổi tối 3/4: