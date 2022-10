Hơn 2.100 bộ SGK mới cho học sinh các trường ngập lụt ở Đà Nẵng

TPO - Liên đoàn Lao Động TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp hơn 2.100 bộ SGK mới với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng cho học sinh các trường bị ngập lụt trên địa bàn thành phố, giúp các em sớm ổn định việc học tập.

Ngày 19/10, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã trao hỗ trợ khẩn cấp sách giáo khoa, vở cho các em học sinh trên địa bàn chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa ngập lịch sử vừa qua với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo đó, Liên đoàn Lao động TP đã hỗ trợ hơn 2.100 bộ sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12; 4 bộ sách chữ nổi cho học sinh tiểu học các trường chuyên biệt.

Theo bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, khi nhận được thông tin học sinh và các trường bị hư hỏng sách giáo khoa và vở do đợt mưa ngập, đơn vị đã tiến hành vận động các nguồn để hỗ trợ.

“Những phần sách vở này là sự hỗ trợ khẩn cấp cho học sinh, thầy cô giáo và nhà trường để ổn định việc dạy, học trước mắt. Chúng tôi tiến hành trao cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề như Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Vang, Cẩm Lệ… Thời gian tới, Liên đoàn Lao động sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ cho ngành giáo dục, các trường, phụ huynh, học sinh khắc phục hậu quả”, bà Hà nói.

Theo ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cho đến thời điểm hiện tại các trường học trên toàn địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục hậu quả sau bão số 5 để đảm bảo an toàn đón trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học lại.

Đến sáng 18/10, có 5 điểm trường/trường tại các quận, huyện chưa tổ chức được việc dạy học cho trẻ mầm non và học sinh, cụ thể: có 4 điểm trường tại huyện Hòa Vang (Mầm non Hòa Phong - điểm Túy Loan, Mầm non Hòa Liên - điểm Trường Định, Tiểu học Lâm Quang Thự - 2 điểm Túy Loan và An Tân) và trường Tiểu học Hồng Quang quận Liên Chiểu.

“Đến ngày mai, toàn bộ các trường sẽ cho học sinh đi học trở lại. Đợt mưa ngập do bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đến các trường trên địa bàn, nhiều trường bị ngập nước, hư hỏng thiết bị dạy học, sách vở, hồ sơ của các em học sinh, gây khó khăn cho việc dạy và học”, ông Thành nói.

Theo cô Lê Anh Đào, Trường Tiểu học Hồng Quang, hiện, các thầy cô đang tổng dọn vệ sinh và phun khử khuẩn ngày mai đón học sinh trở lại. “Từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động cũng như các cá nhân, đơn vị, ngay trong sáng mai, chúng tôi sẽ trao và hỗ trợ khẩn cấp cho 200 em học sinh chịu ảnh hưởng nặng. Sách vở, vật dụng để đảm bảo cho các em đi học trở lại đã sẵn sàng, còn các trang thiết bị dạy học bị hư hỏng do ngập nước sẽ cần thời gian để bổ sung dần dần”, cô Đào nói.

Nhận được phần sách giáo khoa mới, chị Nguyễn Thị Thúy, tổ 37 Đà Sơn (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu) không giấu được xúc động. “Đêm đó, tất cả đồ đạc trôi hết. Hiện có sách mới, cháu cũng yên tâm trở lại trường. Các thầy cô giáo cũng ghé thăm, cho con đồng phục, một ít quần áo. Sau ngập lụt, chúng tôi cũng mất hết, chưa có nguồn nào để mua sắm gì mới”, chị Thúy kể.