Hội An, TPHCM lọt top điểm đến mới nổi của thế giới

TPO - Mới đây, nền tảng du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor (hơn 60 triệu thành viên) đã công bố danh sách những điểm đến mới nổi của thế giới. Theo đó, phố cổ Hội An được Tripadvisor xếp vị trí thứ 2, TPHCM đứng thứ 11 trong danh sách 25 điểm đến mới nổi của thế giới.

Những điểm đến mới nổi của thế giới là một hạng mục trong giải thưởng thường niên Travelers’ Choice của Tripadvisor.

Theo đó, phố cổ Hội An được Tripadvisor xếp vị trí thứ hai trong danh sách 25 điểm đến mới nổi của thế giới. Trang web đánh giá thành phố miền duyên hải Nam trung bộ của Việt Nam "là một hình mẫu được bảo tồn nguyên vẹn của thành phố cảng thương mại quan trọng tại Đông Nam Á từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19".

Hội An vốn là điểm khám phá được khách nước ngoài ưa chuộng và mức độ nổi tiếng của điểm đến này cũng đang tăng dần đối với khách du lịch nói chung.

"Vào ngày 14 âm lịch mỗi tháng, tại Hội An, đèn điện tạm nhường chỗ cho những chiếc đèn lồng truyền thống màu sắc rực rỡ", Tripadvisor miêu tả. Trang web cũng đưa ra một số gợi ý trải nghiệm cần phải thử khi tới Hội An, bao gồm tham quan cầu chùa Cầu - Hội An mang phong cách Nhật Bản với mái che uyển chuyển, hay Miếu Quan Công, hoặc may quần áo theo số đo tại một tiệm may...

Điểm đến thứ hai của Việt Nam được xướng danh trong danh sách là TPHCM, xếp vị trí 11. "Thành phố sầm uất lớn nhất của Việt Nam được coi là một trong những đầu tàu về văn hoá và kinh tế của cả quốc gia", Tripadvisor giới thiệu.

Trang web gợi ý du khách sử dụng taxi để dạo quanh thành phố. Một số trải nghiệm không nên bỏ lỡ tại TPHCM bao gồm thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, chùa Ngọc hoàng; đến chợ Bến Thành để ăn vặt, mua hoa; đi xuôi dòng sông Mekong ngắm cảnh ruộng đồng và nhà nổi trên sông.

Đứng đầu danh sách năm nay là đất nước Cuba, hòn đảo mở ra cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm sự khác biệt văn hoá. Havana là sự hoà quyện giữa kiến trúc xưa cũ và văn hoá hiện đại. Rời khỏi thành phố thủ đô, du khách có thể ghé thị trấn nhỏ Trinidad để chiêm ngưỡng nhiều kiến trúc phong cách Tây Ban Nha. Đây được UNESCO bình chọn là di sản của thế giới và là điểm xuất phát tuyệt vời cho chuyến thăm Thung lũng Sugar Mills, vùng đất từng là trung tâm của ngành công nghiệp mía đường ở Cuba.

Ngoài ra, trong danh sách điểm đến mới nổi của thế giới năm nay còn có nhiều cái tên thú vị khác như: Mauritius - châu Phi, Siem Reap - Campuchia, Chiang Mai - Thailand, Grand Cayman - Cayman Islands, Fes - Morocco, Baku - Azerbaijan, Kathmandu - Nepal…

Travelers’ Choice là giải thưởng thường niên do Tripadvisor tổ chức, nhằm tôn vinh các địa điểm, nhà hàng, điểm du lịch… với chất lượng dịch vụ xuất sắc dựa trên những đánh giá từ khách hàng. Những gương mặt được nhận giải nằm trong chỉ khoảng 10% doanh nghiệp trên Tripadvisor. Trong đó, danh hiệu “Travelers’ Choice Best of the Best” là giải thưởng danh giá nhất của nền tảng. Chỉ 1% số điểm đến, doanh nghiệp du lịch xuất sắc nhất thế giới được lọc lựa và xướng tên trong bảng xếp hạng này, sau khi vượt qua các vòng đánh giá khắt khe hơn so với danh hiệu Travelers’ Choice thông thường.

Danh sách 25 điểm đến mới nổi của thế giới đạt giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best của Tripadvisor:

1. Cuba 2. Hoi An, Việt Nam 3. Mauritius, Châu Phi 4. Siem Reap, Campuchia 5. Chiang Mai, Thái Lan 6. Grand Cayman, Cayman Islands 7. Fes, Morocco 8. Baku, Azerbaijan 9. Kathmandu, Nepal 10. Krakow, Ba Lan 11. Ho Chi Minh City, Việt Nam 12. Lanzarote, Canary Islands 13. Santiago, Chile 14. Juneau, Alaska 15. Panama City, Panama 16. Panay Island, Visayas 17. Lombok, West Nusa Tenggara 18. Ilha do Sal, Cape Verde 19. Vienna, Áo 20. Paphos, Cộng hoà Síp 21. Agadir, Morocco 22. Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ 23. Bucharest, Romania 24. Brussels, Bỉ 25. Copenhagen, Đan Mạch