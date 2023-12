Học viên áo lính rèn '5 tốt'

TP - Trong số các đại biểu tham dự Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, Thượng sĩ Nguyễn Đức Mạnh và Hạ sĩ Nguyễn Hà Linh là hai đại diện tiêu biểu cho những người trẻ đang miệt mài học tập, cống hiến trong môi trường Quân đội.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Có bố và mẹ đều là quân nhân, nối tiếp truyền thống gia đình, năm 2020, cậu học trò quê Lệ Thủy (Quảng Bình) Nguyễn Đức Mạnh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 và trở thành học viên đào tạo Sĩ quan chỉ huy - tham mưu Lục quân cấp phân đội trình độ đại học ở Đại đội 17, Tiểu đoàn 6.

Nỗ lực phấn đấu hết mình và có phương pháp học tập phù hợp, trong 3 năm học vừa qua, Thượng sĩ Nguyễn Đức Mạnh đã đạt kết quả tốt và liên tục giành danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tham gia kiểm tra, phúc tra thể lực hằng năm, Mạnh cũng luôn đạt kết quả tốt, một số nội dung đạt giỏi như bơi tự do, vượt vật cản huấn luyện thể lực… Đặc biệt, đầu năm học thứ 2, chàng học viên sinh năm 2002 đã được xét kết nạp Đảng.

Ngoài thời gian học tập và rèn luyện thể lực, Mạnh còn thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tìm tòi những cách làm hay, mô hình mới để vận dụng vào thực tiễn. Xuất phát từ thực tế tại đơn vị, Mạnh và các đồng đội đã nghiên cứu, sáng chế “Dụng cụ thái giò đa năng”, được nghiệm thu và đưa vào áp dụng tại các tiểu đoàn trong nhà trường, góp phần giảm thời gian chế biến thức ăn và công sức cho người lao động. Sáng kiến được đánh giá có tính ứng dụng cao, dễ sử dụng, giá thành rẻ và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Tôi sẽ tích cực học tập để nâng cao trình độ, khả năng của bản thân và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, phấn đấu tiếp tục có những sáng kiến, cải tiến mới để phục vụ quá trình học tập, công tác”. Thượng sĩ Nguyễn Đức Mạnh - Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1

“Tôi rất tự hào khi được đại diện cho cán bộ, tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia ĐH đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam. Hy vọng trong thời gian tới, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Ban Thanh niên Quân đội có thêm nhiều sự kiện, hoạt động bổ ích để học viên trong Quân đội có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng với các bạn trẻ trong cả nước”, Thượng sĩ Mạnh chia sẻ.

Bảo vệ lợi ích quốc gia trên không gian mạng

Sinh năm 2004, Hạ sĩ Nguyễn Hà Linh hiện là Bí thư Chi đoàn, học viên năm thứ 2 Lớp DH56A (Hệ 4, Học viện Quân y). Học tập trong môi trường quân đội chính quy, Hà Linh không ngừng nỗ lực luyện rèn để hoàn thiện bản thân mình.

Luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia các buổi trao đổi kinh nghiệm học tập, thảo luận kiến thức trước mỗi kỳ thi và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn bè trong học tập, năm học 2022-2023, Hạ sĩ Nguyễn Hà Linh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Bên cạnh đó, Hà Linh tích cực tham gia nhóm nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Học viện với nhiều ý tưởng, sáng kiến hay.

Trên vai trò cán bộ Đoàn, Hà Linh là một trong những hạt nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị, nhiệt tình tham gia và đóng góp hiệu quả vào các phong trào do Đoàn cơ sở Hệ 4 phát động. Năm 2023, Hà Linh được Chính ủy Học viện Quân y tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 của Học viện.

Về dự ngày hội lớn của sinh viên cả nước, Hà Linh mong muốn hiến kế về lĩnh vực không gian mạng. Hà Linh cho rằng, cùng với những lợi ích to lớn, các đe dọa từ không gian mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Bởi thế, cần nâng cao nhận thức các nguy cơ, thủ đoạn tấn công đến từ không gian mạng. Các thế lực thù địch có thể lợi dụng báo điện tử, các website, mạng xã hội Facebook, Zalo, Twitter (X),… để phát tán các tài liệu xấu độc, bịa đặt, kêu gọi biểu tình, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Những người trẻ như tôi cần tìm hiểu, cập nhật các định hướng hành động của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên không gian mạng. Đồng thời, cần tích cực tuyên truyền, chia sẻ các bài viết về những việc làm tốt, tấm gương tốt trong xã hội”, Hạ sĩ Nguyễn Hà Linh nói thêm.

Phát huy vai trò của học viên Quân đội Ngày 13/12, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) cho biết, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), 15 học viện, nhà trường trong Quân đội đã lựa chọn 16 học viên tiêu biểu, xuất sắc, trong đó, hai đại biểu trẻ nhất sinh năm 2005. Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Phó trưởng Ban TNQĐ (Trưởng đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội), cho biết, thời gian qua, phong trào học tập, rèn luyện của học viên các học viện, nhà trường Quân đội đạt được nhiều thành tích nổi bật, toàn diện trên các nội dung đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng hội nhập quốc tế, chuyển đổi số... Điểm nhấn trong năm 2023 của học viên quân đội là đã tích cực tham gia các cuộc thi do T.Ư Đoàn tổ chức và giành được nhiều giải cao, như “cú đúp” giải Nhất đội tuyển và cá nhân Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; giải Khuyến khích cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. “Đoàn đại biểu học viên Quân đội kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp vào thành công của Đại hội; đồng thời thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu được Đại hội xác định, góp phần phát huy vai trò của sinh viên Việt Nam nói chung, học viên các học viện, nhà trường Quân đội nói riêng đối với công tác Hội”, Thượng tá Huy nói. THỤY DU