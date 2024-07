Học sinh tham gia trại hè vẽ tranh bán đấu giá ủng hộ trẻ em vùng cao

TPO - Những bức tranh do các em học sinh vẽ trong quá trình tham gia trại hè bán trú tiếng Anh được mang ra đấu giá thu hút tham gia của nhiều người. Toàn bộ tiền đấu giá được đóng góp cho Quỹ “Nuôi Em”, nhằm giúp đỡ trẻ em khó khăn vùng cao.

Với chủ đề “New Challenges, New Talents”, trại hè bán trú tiếng Anh do Trung tâm Anh ngữ 5 sao Atlantic (Atlantic Five-Star English) dành cho lứa tuổi tiểu học được tổ chức trong hai kỳ nhập học vào tháng 6 và tháng 7, mỗi kỳ học kéo dài 4 tuần. Với lứa tuổi THCS và khoá IELTS, trại hè kéo dài 6 tuần, khai giảng vào tháng 6 vừa qua.

Sau 2 tháng, trại hè bán trú kết thúc với đêm hội Gala Summer bùng nổ bằng những tiết mục do chính các em học sinh thể hiện như: hát nhảy “Walking Through The Jungle" và “Waka Waka", Nhảy “Handclap", “The Script Hall of Fame", “Uptown funk & I like to move it”... Hay phần diễn kịch vô cùng nhập tâm “The tale of brother Hanoi's Chaotic room” khiến cả hội trường đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng của chương trình là phần tranh biện đầy tự tin, quyết liệt với chủ đề “Should school provide free lunches?” (Nhà trường có nên cung cấp bữa ăn trưa miễn phí?) hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đặc biệt, cuối chương trình Gala Summer những tác phẩm xuất sắc nhất của học sinh trong CLB Mỹ Thuật của khoá hè đã được trưng bày và đưa ra đấu giá nhận được nhiều sự ủng hộ.

Ba bức tranh xuất sắc nhất được chọn để đưa ra đấu giá lần lượt với các chủ đề: phi hành gia, mâm ngũ quả và nhiếp ảnh gia, đã nhận được sự yêu thích và ủng hộ đặc biệt của các phụ huynh cũng như chính các em học sinh.

Tổng giá trị đấu giá cho 3 bức tranh kể trên cùng tiền bán các tác phẩm khác bao gồm tranh, áo, và chậu cây do các trang trí là hơn 16 triệu đồng. Ban tổ chức cho biết, toàn bộ sẽ được đóng góp cho Quỹ “Nuôi Em”, nhằm giúp đỡ trẻ em khó khăn vùng cao.

Ban tổ chức cho biết, tham gia Trại hè bán trú tiếng Anh, ngoài các giờ học và thực hành tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, trại hè năm nay đặc biệt hơn khi có sự đồng hành của các bạn học sinh quốc tế tham gia hỗ trợ trong hầu hết các hoạt động hàng ngày.

Với cách tiếp cận mới mẻ trong đào tạo ngôn ngữ cùng các hoạt động đa dạng trong khoá học như CLB Mỹ Thuật, Workshop, Showcase, CLB Khoa học, hay chuyến đi outing trải nghiệm thực tế, đã giúp các em phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh thực tế trong cuộc sống, đồng thời mang lại nhiều trải nghiệm và kiến thức, tạo điều kiện để con khám phá và phát triển những kĩ năng mới.