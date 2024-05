Học sinh mầm non trải nghiệm một ngày làm học sinh tiểu học

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, học sinh 3 trường mầm non: Trường Mầm non Quang Trung, Trường Mầm non A, Trường Mầm non Lý Thường Kiệt vừa có một ngày trải nghiệm làm học sinh Trường Tiểu học Quang Trung.

Nhằm tạo cho trẻ không khí vui tươi, phấn khởi và hào hứng, giúp trẻ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp Một, Trường Tiểu học Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chào đón học sinh ở các trường Mầm non A, Mầm non Lý Thường Kiệt và Mầm non Quang Trung trên địa bàn quận đến tham quan trường. Đây là một trong những hoạt động giáo dục của nhà trường trong chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ. Lần đầu tiên được đến trường tiểu học, các bé mầm non vô cùng phấn khởi, hào hứng khi được các cô trong Ban giám hiệu cùng các thầy giáo, cô giáo trường Tiểu học Quang Trung và các anh chị học sinh đón vào tham quan trường, lớp. Niềm vui, thích thú luôn thường trực trên từng khuôn mặt trẻ thơ khi được giao lưu cùng các thầy cô giáo và các anh chị học sinh trường tiểu học. Mọi thứ đối với các bé đều vô cùng mới lạ, khiến các bé đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những đôi mắt tròn xoe không chớp, những câu hỏi liên tục đặt ra. Vì sao ngoài sân, bên trên là lá cờ đỏ sao vàng bay bay? Sao sân trường không có đu quay, cầu trượt nhỉ? Tại sao trong lớp lại xếp bàn theo dãy thế kia? Tại sao …? Trong buổi trải nghiệm, các bé học sinh mầm non được tham quan lớp học của các anh chị lớp 1. Tại đây, các bé được cô giáo đọc thơ chào đón nên đã xua tan cảm giác có chút sợ sệt ban đầu khi bước vào một ngôi trường mới. Khi được ngồi vào bàn học, được tham gia các hoạt động, trò chuyện với các cô giáo chủ nhiệm lớp 1 và làm quen với môi trường học tập ở trường tiểu học như: sách, vở, tranh ảnh, đồ dùng, các sản phẩm của các anh chị lớp 1 đã sáng tạo ra ... các bé mầm non rất tò mò, thích thú và chú ý lắng nghe. Nghiêm Huê