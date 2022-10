Hoàng tử Harry bám lấy Meghan như bè cứu sinh

TPO - Người viết tiểu sử hoàng gia Tom Bower khẳng định Hoàng tử Harry xem Meghan Markle như chiếc bè cứu sinh để khỏa lấp những tổn thương tâm lý do cái chết của mẹ ruột gây ra.

Page Six dẫn lời Tom Bower, tác giả cuốn sách Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors, tiết lộ Hoàng tử Harry bám chặt vào Meghan Markle như người đàn ông hay đòi hỏi sự quan tâm gặp được bè cứu sinh.

“Nữ công tước xứ Sussex đáp ứng tất cả yêu cầu của Công tước xứ Sussex. Anh ấy không nhận được điều tương tự từ những bạn gái khác”, ông Bower giải thích.

Meghan luôn khẳng định không biết gì về Hoàng gia Anh trong lần đầu gặp gỡ Harry, chỉ quan tâm liệu người đàn ông mà cô tìm hiểu có tử tế hay không. Tuy nhiên, trong cuốn Revenge, Bower tuyên bố ngôi sao Suits nghiên cứu kỹ về Harry trước buổi hẹn đầu tiên vào đầu tháng 7/2016. Theo tác giả, Meghan là phụ nữ thông minh, có nhiều kinh nghiệm và biết chính xác “những nút cần nhấn”.

Ông Bower nhấn mạnh Harry cảm thấy bí bách với cuộc sống hoàng gia và Meghan mở ra lối thoát. Ông cho rằng Harry thích tận hưởng những thú vui bình thường như chèo thuyền trên biển hơn là xuất hiện trong các sự kiện bắt buộc của Hoàng gia Anh.

Ông Bower cũng cho biết Harry là người đàn ông bị tổn thương và rối loạn do hậu quả của mất mát thời thơ ấu và Meghan hiểu rõ điều này. “Anh ấy bị tổn hại về mặt tâm lý bởi cái chết của mẹ (Công nương Diana) và cách cha đối xử với mẹ cũng như với chính anh khi anh còn là đứa trẻ”, người viết tiểu sử nói.

Người viết tiểu sử tin rằng sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II càng xát muối vào nỗi đau của Harry khi anh bị cấm mặc quân phục, chào quan tài của bà nội và không được mời tham dự tiệc chiêu đãi trước tang lễ.

Cuộc sống khó khăn của Hoàng tử Harry trong Hoàng gia Anh không phải điều bí mật. Báo chí quốc tế cũng thường xuyên bàn luận về hôn nhân không hạnh phúc của Công nương Diana do mối tình lâu dài của Vua Charles III với người vợ hiện tại, Hoàng hậu Camilla. Sự ra đi đột ngột của cựu Công nương xứ Wales vào tháng 8/1997, khi Harry mới 12 tuổi, cũng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Khi tham gia podcast Armchair Expert của nam diễn viên Mỹ Dax Shepard năm 2021, Hoàng tử Harry có đề cập đến những tổn thương từ thời thơ ấu. Anh cáo buộc cha đối xử khắc nghiệt và thiếu sự quan tâm như cách mà ông được nuôi dạy bởi Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip. Harry cho hay có ý định về việc rời khỏi cuộc sống hoàng gia từ đầu những năm 20 tuổi, không phải do bị Meghan xúi giục, vì lo sợ những nỗi đau và sự chịu đựng sẽ tiếp nối ở thế hệ con cháu anh.

“Tôi chuyển gia đình sang Mỹ. Đó không phải kế hoạch nhưng đôi khi bạn phải đưa ra quyết định. Bạn phải đặt gia đình và sức khỏe tinh thần của mình lên hàng đầu”, Harry nhấn mạnh.

Tú Oanh