Justin Bieber cạch mặt Kanye West

TPO - Justin Bieber quyết định cắt đứt quan hệ với Kanye West sau khi chồng cũ Kim Kardashian tấn công Hailey trên mạng xã hội.

Ngày 8/10, TMZ dẫn nguồn tin riêng cho biết Justin Bieber đã chấm dứt tình bạn lâu năm với Kanye West để bảo vệ bà xã Hailey Bieber.

Vợ chồng nhà Bieber cho rằng rapper 45 tuổi đã đi quá xa và gây tổn thương cho họ bằng những phát ngôn mang tính công kích trên mạng xã hội. Đặc biệt, Justin tin rằng anh luôn ủng hộ chồng cũ của Kim Kardashian nhưng trong tình huống hiện tại bảo vệ bạn đời mới là ưu tiên hàng đầu.

Trước đó, sau khi Kanye West mặc chiếc áo in dòng chữ "White Lives Matter" (tạm dịch: Người da trắng đáng được sống) trong show diễn của thương hiệu riêng Yeezy ở Tuần lễ Thời trang Paris ngày 4/10, biên tập viên thời trang Gabriella Karefa-Johnson chê thiết kế của Kanye không mang lại giá trị nghệ thuật còn gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Rapper tỷ phú lập tức đáp trả Karefa-Johnson bằng những bình luận chế nhạo, bao gồm một bức hình về nữ biên tập viên kèm chú thích: “Tổng biên tập Vogue Anna Wintour sẽ ghét đôi giày của cô ta".

Nhiều ngôi sao đã lên tiếng bênh vực Karefa-Johnson, trong đó có Hailey Bieber. “Tôi dành sự tôn trọng sâu sắc đến bạn của tôi. Được biết và làm việc với cô là vinh dự. Cô là người tử tế, tài năng, vui vẻ và thanh lịch nhất”, siêu mẫu 26 tuổi viết trên Instagram Story ngày 4/10.

Dù Hailey không chỉ đích danh, Kanye vẫn khó chịu về chia sẻ của cô. Anh đăng lên mạng xã hội: “Chờ đã, tôi bị tẩy chay một lần nữa đúng không? Justin Bieber vui lòng cho tôi biết”. Ngôi sao Can't Tell Me Nothing còn tố Hailey phẫu thuật thẩm mỹ.

Chưa dừng lại ở đó, Kanye chia sẻ ảnh chụp màn hình bài báo từ năm 2016 đề cập đến tin đồn hẹn hò giữa Hailey và Drake, cùng lời nhắn nhủ tới Justin: “Hãy tìm cô gái của cậu trước khi tôi nổi điên. Cậu vẫn muốn làm bạn với tôi đúng không?”.

Theo TMZ, “Hoàng tử nhạc Pop” nghĩ rằng Kanye vượt quá giới hạn vì Hailey chưa từng nhắc tên nam rapper trong bài đăng ủng hộ bạn của cô. Justin cũng chắc chắn bà xã chưa từng đi sửa mũi.

Justin Bieber và Kanye West xây dựng tình bạn suốt nhiều năm qua. Ca sĩ 28 tuổi nhiều lần biểu diễn tại sự kiện Sunday Service do Kanye tổ chức. Vào tháng 11/2021, Justin và West được nhìn thấy đang khoác tay nhau trong buổi cầu nguyện cùng Marilyn Manson.

Hiện, đại diện của Justin và West từ chối bình luận về ồn ào cạch mặt nhau.

Tú Oanh