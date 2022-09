Hailey Bieber tiết lộ chuyện riêng tư với Justin Bieber

TPO - Hailey Bieber đã chia sẻ đời sống cá nhân, bao gồm chuyện riêng tư và Selena Gomez.

Tham gia podcast Call Her Daddy của Alexandra Cooper ngày 28/9, Hailey Bieber lần đầu chia sẻ về những chuyện cá nhân chưa từng công khai, bao gồm đời sống tình dục cùng ông xã Justin Bieber và cuộc nói chuyện với “tình địch” Selena Gomez.

Về chuyện cá nhân, siêu mẫu 26 tuổi cho biết không hứng thú với kiểu “quan hệ ba người”. “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để ở trong không gian mà chúng tôi đang sống hiện tại và tin tưởng lẫn nhau. Giữa chúng tôi có sự tin tưởng và gắn kết tuyệt vời đến mức tôi không nghĩ đó là điều khiến tôi có thể thoải mái”, Hailey giải thích.

Hailey tiết lộ cô và ông xã thường tận hưởng cuộc sống hôn nhân vào ban đêm hơn buổi sáng dù cô luôn cảm thấy thích thú buổi sáng. Người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode nói thêm thích trải nghiệm nhiều tư thế khác.

Đi sâu vào mối quan hệ trước đây của chồng mình với Selena Gomez, chân dài Victoria’s Secret khẳng định chưa bao giờ chen chân vào chuyện tình cảm của Justin với bất kỳ ai, cũng không có chuyện “cướp” giọng ca Peaches từ nữ diễn viên Only Murders in the Building.

Hailey tuyên bố tính cách sẵn có không cho phép cô phá hoại mối quan hệ của ai đó. Cô nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng Justin đã “khép lại một chương” với Selena trước khi cầu hôn cô ở Bahamas vào tháng 7/2018. Người đẹp 9X không quên ca ngợi chồng đã đưa ra quyết định chín chắn và lành mạnh thể hiện sự tôn trọng dành cho cô.

Vợ Bieber cho biết không có mâu thuẫn cá nhân giữa cô và Selena. Khi MC Cooper hỏi liệu cả hai từng nói chuyện với nhau chưa, Hailey xác nhận: “Có”.

“Tôi không nợ cô ấy bất cứ thứ gì. Không ai trong chúng tôi nợ ai bất cứ điều gì ngoài sự tôn trọng. Tôi rất tôn trọng cô ấy… Mọi người ở bên chúng tôi đều biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đều ổn và chúng tôi có thể rời khỏi nó một cách rõ ràng và tôn trọng. Điều đó mang lại cho tôi nhiều bình yên”, Hailey trải lòng.

Justin Bieber và Selena Gomez bắt đầu hẹn hò năm 2010. Suốt 8 năm bên nhau, hai ca sĩ liên tục gặp trục trặc, chia tay rồi làm lành. Trong thời gian trở về cuộc sống độc thân, Justin qua lại với Hailey, Sofia Richie và nhiều người đẹp khác.

Cuối năm 2017, Justin và Selena tái hợp lần cuối cùng rồi kết thúc vào tháng 3/2018. Đến tháng 6 cùng năm, Justin quay lại với Hailey. Hoàng tử nhạc Pop cầu hôn bạn gái kém 2 tuổi vào tháng 7/2018 trong kỳ nghỉ ở Bahamas. Hai tháng sau, họ đăng ký kết hôn.

Justin và Selena “đường ai nấy đi” từ lâu nhưng đến nay người hâm mộ của nữ diễn viên 30 tuổi vẫn đổ lỗi cho Hailey là “người thứ ba”.

Hồi tháng 4, Hailey phải lên tiếng cầu xin fan của Selena vì phải hứng chịu những phản ứng tiêu cực liên quan đến chuyện tình cảm giữa ba người. “Thời gian đã trôi qua đủ rồi. Tôi chỉ quan tâm đến công việc của tôi. Tôi không làm gì cả, cũng không nói gì cả. Hãy để tôi yên, làm ơn”, siêu mẫu sinh năm 1996 nói.

Tú Oanh