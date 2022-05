Hoàn thành phá dỡ công trình 5 tầng không phép 84 đường Láng

TPO - Đại diện lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, tính đến sáng nay (31/5), các lực lượng chức năng của quận đã hoàn thành phá dỡ, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng (phường Ngã Tư Sở) theo kế hoạch.

Ngày 31/5, ông Hà Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: “Chúng tôi tổ chức thực hiện theo quyết định kế hoạch về xử lý vi phạm, triển khai, đảm bảo xử lý vi phạm trật tự xây dựng đúng quy định. Đồng thời quận tăng cường công tác công khai, tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phối hợp để xử lý trật tự xây dựng. Song song với đó, chúng tôi vẫn tiếp nhận giải quyết các đơn thư trong quá trình xử lý theo đúng quy định. Công tác tháo dỡ đảm bảo tối đa về an toàn người và tài sản trong quá trình xử lý, sau xử lý vi phạm trật tự xây dựng sẽ báo cáo thành phố phối hợp với sở ngành liên quan trong công tác quản lý sử dụng đất đai”.

Lãnh đạo Thanh tra xây dựng quận Đống Đa cho biết thêm: “Chúng tôi bắt đầu xử lý vi phạm từ sáng 25/5, bước đầu tiên chúng tôi mở lối đi vào công trình vi phạm trật tự xây dựng để xử lý bên trong công trình theo đúng kế hoạch đề ra, sau đó lực lượng rà phá bom mìn đã vào kiểm tra công tác an toàn để tổ chức thi công phá dỡ được đảm bảo. Chúng tôi ghi nhận hiện trạng trong đó có thang vận chuyển, đây là một giá trị nằm trong công trình tuy nhiên nó thuộc phần vi phạm trật tự xây dựng nên chúng tôi tiến hành tháo dỡ và niêm yết về UBND phường để có những bước giải quyết tiếp theo theo quy định của pháp luật. Ba ngày đầu chúng tôi phải xử lý tất cả những liên kết tách rời để đảm bảo quá trình cưỡng chế phá dỡ an toàn. Trong những ngày tiếp theo đã hạ tải dần theo đúng phương án kế hoạch đặt ra. Do ảnh hưởng thời tiết, điều kiện tổ chức thi công phá dỡ đảm bảo các hộ dân xung quanh, chúng tôi đã phải thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để cắt rời công trình, phá đến tầng 1 đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình liền kề. Đến hôm nay (31/5), chúng tôi dọn dẹp, giải phóng mặt bằng để bàn giao trong việc đánh giá lại mốc giới. Quá trình thực hiện phá dỡ công trình này đến nay đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra sự cố”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo Thành uỷ, UBND thành phố, quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị, phòng ban về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 Đường Láng. Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp các Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố trong tiến hành công tác kiểm tra, xác minh, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực số nhà 84 đường Láng và Dự án khu nhà đa năng số 90 đường Láng.

Quận cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ các cán bộ, công chức liên quan tại Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận và UBND phường Ngã Tư Sở để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý theo quy định.

Theo đó, từ ngày 8 - 22/4/2022, UBND quận Đống Đa đã đề nghị, phân công các đơn vị nội chính, các phòng, đơn vị thông báo, mời làm việc, kiểm tra thực tế tại hiện trường với các tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Xác định diện tích, mốc giới, quy mô, tính chất công trình vi phạm với 3 tổ chức và 3 cá nhân. Đồng thời, tiến hành quy trình kiểm tra, thiết lập các hồ sơ để xử lý vi phạm trật tự xây dựng; xây dựng phương án cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng đúng quy định.

Một số hình ảnh phá dỡ công trình: