Hoa hậu Hàn Quốc bị tố lợi dụng người hâm mộ để thao túng dư luận

TPO - Nhiều khán giả cho rằng Ham So Won đang cố gắng lợi dụng người hâm mộ để thao túng dư luận sau loạt bê bối vừa qua.

Mới đây, trang Dispatch đưa tin Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương Ham So Won ngoài việc nói dối về đời tư gia đình nhà chồng cũ, cô còn yêu cầu hâm mộ của mình báo cáo các bài viết tiêu cực liên quan đến bản thân.

Cụ thể, Dispatch chia sẻ một đoạn tin nhắn được cho là của Ham So Won gửi vào một nhóm chat và yêu cầu người hâm mộ của mình khiếu nại những bài viết không tốt về bản thân. Nữ diễn viên viết: "Tôi sẽ rất biết ơn nếu tất cả các bạn gửi email cho phóng viên A", hoặc: "Phóng viên B khiến tôi biến thành một con người tồi tệ", và "Xin hãy báo cáo vi phạm phóng viên C"...

Bên cạnh đó, Ham So Won cũng bị tố cáo là có lối sống giả tạo khi tuyên bố rời khỏi chương trình truyền hình "Taste of Wife" vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên trong tin nhắn, cô lại cho rằng việc mình phải rời khỏi chương trình là không công bằng. Ngay sau khi nghe nữ diễn viên than thở, nhiều fan đã gọi cho nhà sản xuất chương trình để phàn nàn, trách cứ về vì sự vắng mặt của thần tượng. Thậm chí, gần đây, một bản kiến nghị đã được gửi lên trang web của Nhà Xanh với tiêu đề "Ngừng soi mói nhân cách của Ham So Won". Tuy nhiên, Ham So Won lại vờ như không biết điều đó và công khai cảm ơn người gửi kiến nghị.

Trước cáo buộc của Dispatch, Ham So Won chia sẻ trên trang Instagram cá nhân: “Tôi không muốn chia sẻ những điều này vì nó thật sự trẻ con. Tôi không thích điều này. Tôi sẽ nói với các bạn mọi thứ khi tòa án tiết lộ phán quyết. Có những người đến từ Dispatch nên tôi sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn với họ và tiết lộ mọi thứ về những gì đã xảy ra. Xin hãy ngừng suy đoán".

Ham So Won sinh năm 1976, là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô chính thức gia nhập showbiz Hàn Quốc vào năm 2008, từng góp mặt trong các bộ phim như “Tình dục là chuyện nhỏ”, “Nữ đặc công Ameera”, “Golbangi” và “Great Great”. Tuy nhiên, danh tiếng khá mờ nhạt.

Đến năm 2017, Ham So Won thành tâm điểm chú ý khi công khai hẹn hò với Trần Hoa - doanh nhân thời trang người Trung Quốc kém cô 18 tuổi. Hai người kết hôn vào một năm sau đó, và có với nhau một bé gái. Cặp đôi gây nhiều tranh cãi vì hé lộ cuộc sống hôn nhân “không như mơ” thông qua show thực tế “Taste of Wife” . Nhiều ý kiến cho rằng, những mâu thuẫn trong chương trình đều có sự dàn dựng.

Hung