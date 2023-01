HLV Liverpool báo thêm tin không vui sau thất bại tại FA Cup

TPO - Liverpool đang sa lầy khủng hoảng ở mùa giải này, nhưng họ sẽ không có thêm bất cứ tân binh nào “cứu trợ” từ thị trường chuyển nhượng tháng 1/2023.

Hôm qua, Liverpool đã bị loại khỏi FA Cup sau thất bại 1-2 trước Brighton. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của The Kop trước đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn này. Trước đó, họ đã thảm bại 0-3 trước Brighton tại Ngoại hạng Anh.

Trận thua này đẩy Liverpool lún sâu vào khủng hoảng. Trong 6 trận chính thức gần nhất, Liverpool chỉ thắng đúng 1 trận trước Wolves (hòa 2, thua 3). Chuỗi kết quả tệ hại này khiến họ bị loại khỏi FA Cup và rơi xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém đội hạng 4 MU 10 điểm và kém đội đầu bảng Arsenal đến 21 điểm.

Một trong những lý do khiến Liverpool sa sút không phanh là chấn thương. Trong các trận đấu gần đây, Jurgen Klopp liên tục than phiền vì thiếu trụ cột, bao gồm trung vệ Van Dijk cùng bộ ba tiền đạo Diogo Jota, Luis Diaz và Roberto Firmino. Cho dù đã chiêu mộ Cody Gakpo ở mùa đông này, nhưng The Kop vẫn thiếu hụt cả số lượng và chất lượng ở 3 tuyến.

Trong bối cảnh đó, người hâm mộ Liverpool kêu gọi ban lãnh đạo CLB bạo chi mua sắm như Chelsea để cứu vãn mùa giải. Tuy nhiên, điều này không xảy ra trong bối cảnh chủ sở hữu Liverpool, Fenway Sports Group đang rao bán CLB này.

Sau trận đấu với Brighton, HLV Jurgen Klopp xác nhận thông tin đáng buồn này với người hâm mộ The Kop. Khi được hỏi liệu Liverpool có thêm tân binh nào vào phút chót hay không, chiến lược gia người Đức cho biết: “Không, sẽ không có bất cứ thương vụ nào xảy ra”.

Bên cạnh đó, Jurgen Klopp tin rằng Liverpool đã cải thiện phong độ cho dù thua Brighton. Ông nói thêm: “Đội hình Liverpool hiện tại đủ tốt để chiến đấu. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong các trận gần đây. 2 bàn thua của chúng tôi đều đến từ các tình huống cố định. Đó là điều khó chấp nhận, nhưng mọi thứ đang tốt dần lên”.